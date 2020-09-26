一直以嚴選植物精萃、蜂蜜精華，溫柔守護雙唇，深獲消費者好評的曼秀雷敦Lip Pure純淨植物潤唇膏，今年度全新推出結合潤唇與潤色的「Lip Pure純淨植物輕彩潤唇膏」，承襲純淨滋潤的概念，不僅富含四重蜂蜜精華及純淨植物成分，將大自然的精華，萃取為唇瓣最滋潤濃郁的修護力量，更添加萃取自植物的純淨色彩，一抹輕輕滑過唇間，綻放透明感紅潤色澤，讓雙唇美的無負擔！

全新曼秀雷敦Lip Pure純淨植物輕彩潤唇膏，集植物精華與純淨色彩於一身，添加萃取自植物的色彩，將大自然蘊藏的美麗色澤釋放於唇間，瞬間粉嫩透潤，打造有如自然透出的紅潤粧感。極致滋養的成分，一抹釋放四重蜂蜜精華，蜂王漿、蜂蠟、麥蘆卡蜂蜜、蜂膠萃取，讓強大的修護力溫柔包覆每一吋唇肌。富含呵護雙唇的有效成分，維他命E及純淨植物萃取，橄欖果油、澳洲堅果籽油、摩洛哥堅果油，賦予雙唇無與倫比的保濕修復力，重現柔嫩。全新Lip Pure純淨植物輕彩潤唇膏，輕柔發色，讓雙唇無時無刻都美得很自然！

曼秀雷敦Lip Pure純淨植物輕彩潤唇膏，左至右色號01野莓紅、02西柚紅、03櫻花粉。（圖／品牌提供）

除了新品潤唇膏，曼秀雷敦另外一款新品Jelle Soft輕柔恬漾潤唇凍膏為潤唇注入新的期待，不只滋潤，更帶給感官不同的享受！溫柔色彩的繽紛包裝，為視覺帶來一場新的饗宴；輕輕一抹，讓雙唇感受果凍質地的柔潤呵護；清甜的果香，引領著嗅覺，彷彿來到了果漾花園，不只雙唇柔軟了，心情也變得好柔軟，彷彿唇肌和心靈都獲得了溫柔的擁抱，感受放鬆的從容與美好！

Jelle Soft輕柔恬漾潤唇凍膏，左至右：Q10、維他命、玻尿酸。（圖／品牌提供）

全新Jelle Soft輕柔恬漾潤唇凍膏柔潤的凍膏質地，能讓護唇精華完美滲入唇隙，零死角深層修護每吋唇肌，滋潤雙唇瞬間水潤飽滿。全新三款曼秀雷敦Jelle Soft輕柔恬漾潤唇凍膏，維他命修護潤唇凍膏，富含四重維他命精華，保濕、預防、滋潤、修護一抹完成。玻尿酸高保濕潤唇凍膏，添加高濃潤保濕精華提升唇部保水機能，打造充滿水潤感的柔嫩雙唇。Q10豐盈潤唇凍膏，含有豐富的賽洛美及三胜肽等頂級美容精華呵護，瞬間展現彈潤豐盈美唇。輕輕一抹給妳果凍般澎潤雙唇，不僅滋潤唇肌，心情也更加柔軟放鬆。

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★公佈時間 ｜ 2020/10/8

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