第55屆電視金鐘獎頒獎典禮今晚在國父紀念館盛大舉行，下午5點以星光大道揭開序幕，中時新聞網特別邀請保養造型專家觀玲老師、專業級彩妝師Leslie老師、肌膚美學專家凱鈞老師選出心目中的紅毯5美，快來看看你眼中的男神、女神有沒有上榜！

▍保養造型專家─觀玲老師的紅毯5美

第五名：謝欣穎

下半身是孔雀開屏了嗎！？說真的……一開始以為「怎麼謝欣穎也穿全黑」，而且是毫無任何裝飾的大深V西裝外套！？後來鏡頭慢慢往下帶才發現～哇……下半身有孔雀正在開屏，也因為百褶長裙材質帶有金屬光澤，她一邊走紅毯，一邊還開開合合孔雀開屏般的長裙整個有吸引到我，好美好閃亮，但完全忽略了上半身也要精彩，有點可惜……因為下半身太閃亮，會顯得上半身有點暗沉，如果她可以搭配簡單的珠寶，或在大深V部位搭配與長裙同色調的閃亮長鍊的話，就不會被這麼美的裙子搶了戲，但整體在紅毯上還是吸睛的。(但是她為何沒接受訪問呢？咦？)

謝欣穎下半身裙擺彷彿孔雀開屏。（圖／廖映翔攝）

第四名：袁艾菲

雖然仍是全黑的禮服，但袁艾菲一下車有Catch到我的雙眼，因為她選擇了全身有好多小星星閃亮亮的禮服，隨著她的移動還會一閃一閃，主要可能也是因為右手牽著老公吧，她的表情也非常閃亮！接著你們一定會以為她的大深V是焦點，不！肩膀上的可愛黑紗花邊才吸引人，雖然這種花邊會讓人聯想到睡衣或內衣，但它就是很適合出現在這套禮服上，讓大深V的部分變可愛，然後直接連結到腿部的透膚設計，比起只是透明的完全透膚布料，黑紗花紋隨著雙腿的走動隱約透膚的設計更優雅，然後～我個人偏愛女星穿禮服時、搭配超級短髮的俐落風格！

袁艾菲肩上的黑紗花邊是亮點。（圖／廖映翔攝）

第三名：楊貴媚

說真的有那麼一瞬間、我還以為我看到Carmen！？哇嗚～～楊貴媚今天好美又好帥喔！她整個人就是大姊大呀！而且比起服裝、她的髮型及彩妝更加吸引我，雖然她每年都是大紅唇，但她今年的髮型不刻意染黑然後全部往後梳，跟李璇有同樣的Fu～，越是自信，就越要將美美的五官全都露出來，然後全黑的連身褲裝雖然看似簡單，但就是因為簡單，才可以運用誇張的腰間飾品強調腰身並增加吸睛點，腰帶上炸開的黑羽毛跟髮型也好搭，另外燈籠袖口也是重點，因為超晃的袖口設計，更能襯托出楊貴媚講話時一貫的大動作，她選的這套服裝在配合她這個人！帥！

楊貴媚的連身褲造型與個人特質十分搭配。（圖／廖映翔攝）

第二名：李璇

我小時候最喜歡的女明星，第一古典美女──李璇，復出拍攝人生電視劇「大林學校」入圍女配角獎，但印象中的她都是年輕時拍攝孔雀捲心餅TVCF的樣貌，所以在星光大道下車瞬間我嚇一跳，71歲的她現在是一位「好可愛」的女士，微笑好甜美好自信，雖然是全黑的禮服，但公主風的領口及袖口，很優雅又適當的浪漫透膚感，加上她俐落自信的銀白短髮，可愛的珍珠耳環垂墜在黑紗領口，然後不管幾歲，腰身都要給它「束」出來是重點，腳上搭配的綁帶高跟鞋也有考量到整體風格，整個就像是「熟齡但仍是公主」風，有時會想像自己老後仍會時髦美麗嗎？看到自信又可愛的李璇後，覺得……嗯，我看到自己70歲樣子了！

李璇的黑禮服十分時髦美麗。（圖／廖映翔攝）

第一名：浩子

一定要投浩子一票，因為他今天的服裝～我也想要有套一模一樣的Please！男星禮服總是被「誤認為」很沒創意反正就只能穿西裝，但西裝款式及布料明明就有很多種，西裝褲也可以有不同打版，今天這套「鬆軟風」西裝實在是太帥氣了，搭配他的平頭真的好時髦！而且從下車開始～鬆軟布料一路輕飄飄感覺很涼快，配上同樣休閒風的白布鞋，上身塞進褲腰再加上綁帶有一點中性，但整個目光會一直停留在腰間的時髦Point！另外為了提升正式感還加上胸針，休閒、正式兼具，跟阿翔兩個人輕鬆自在走紅毯，但這種風格比較容易在奧斯卡紅毯上看到，換成布萊得彼特穿這樣好像也OK！浩子今天的歐美明星風有讓我驚豔到！

浩子的寬鬆西裝看起來十分時髦。（圖／廖映翔攝）

▍肌膚美學專家─凱鈞老師的紅毯5美

第五名：小薰

此次選擇黎巴嫩設計師品牌Tonyward的香檳散狀長禮服，裸膚透紗面料，由上自下綴以無數亮片鑽飾，呈現華麗漸層效果，瞬間成為紅毯焦點。淡雅粉嫩妝感搭配微復古弧度瀏海收髮，婉約而莊重。再以Tiffany&Co.高級珠寶首飾加持，典雅氣勢，令人目不轉睛！

小薰香檳散狀長禮服散發典雅強勢的氣質。（圖／廖映翔攝）

第四名：謝欣穎

身著Isabel Sanchis連身禮服，上身深V幾乎至肚臍的設計，俐落剪裁展現其身形美感，盛重不失優雅。下身A字及地長裙中間區域以多彩亮片拼接設計，形塑修長完美比例，行走時展現閃耀迷人姿態，更讓低調深色禮服，顯得有趣且摩登。搭配清新中分及耳髮型與淡雅妝容，再加上CARTIER高級首飾陪襯，呈現奢華卻不過度張揚的完美視覺效果！

謝欣穎連身禮服展現閃耀迷人姿態。（圖／廖映翔攝）

第三名：謝盈萱

俐落灑脫的女性魅力，一直是她給外界的鮮明印象，果然從裝扮就能一窺究竟！此次選擇LinLi Boutique獨家引進的西班牙高訂品牌Isabel Sanchis的黑白撞色蝴蝶結褲裝。上身黑衣幾乎就被那高級白色緞面立裁大蝴蝶結給包覆著，不僅呈現女性優雅形象，又能創造有趣的時尚視覺效果。下身黑色修身長褲在腳踝區域做前開衩設計，配上黑色細帶跟鞋，帥氣且富有個性。中分直髮與雅緻淡妝，展現完美透亮膚質。巧妙配搭De Beers鑽石千萬珠寶，讓酷酷又明豔動人的女王氣勢展露無疑！

謝盈萱黑白撞色蝴蝶結褲裝展現俐落灑脫的女性魅力。（圖／廖映翔攝）

第二名：天心

紅毯模範女神，此次輕鬆駕馭Saiid Kobeisy黑色訂製禮服，上身深V黑絨面料，展現傲人豐滿姿態。下身為硬挺蕾絲大圓裙，華麗貴氣韻味十足，整體隆重且華美。及肩俐落分邊直髮，瞬間讓深色禮服變得年輕自在不沈悶。配上De Beers千萬高級鑽石項鍊與首飾，更顯從容女王氣場！

天心身著黑色訂製禮服整體隆重且華美。（圖／廖映翔攝）

第一名：吳姍儒

一席鵝黃修身的澳洲設計師品牌Toni Maticevski長襬禮服，使身形玲瓏有致，更顯白皙柔美好氣色。左肩立體如花卉姿態的立體剪裁設計，使整體比例再向上提升，展現脫俗優雅氣質。妝容簡明素雅，強調出眾眼神，以珊瑚粉色點綴雙唇，並以海瑞溫斯頓Sparkling Cluster、Winston Cluster系列鑽飾助陣，綻放含蓄莊重的女神之美！

吳姍儒一席鵝黃修身的長襬禮服，綻放含蓄莊重的女神之美。（圖／廖映翔攝）

▍專業級彩妝老師─Leslie老師的紅毯5美

評了這麼多年的紅毯造型，今金鐘55紅毯讓我特別有感！首先，是兩位主持人黃豪平、大霈，大器的主持風格，將紅毯步調控制得舒服宜人；今年的紅毯造型，更是讓我驚艷不已，打破了過往人們認知的禮服規則，讓美成為一種自我獨特性表達～而且不分男女，都有展現自我的權利。在我心目中的紅毯五美外，如果有第六名，我就會頒給一身黑又FIT有型的姚淳耀！

第五名：曹晏豪

當他一走上紅毯，讓我馬上眼前一亮！油畫般的布花，遠看又有迷彩感，以暗灰色階大膽渲染，整套西裝剪裁合身又好看，襯出他高挑的比例～有型極了！在保守的男性禮服世界，敢於挑戰安全、素色、保守的創新選擇，而且還展現得如此成功，不管說什麼我都要投他一票！

曹晏豪西裝上油畫般的布花和合身剪裁讓人驚艷不已。（圖／廖映翔攝）

第四名：莫允雯

今晚的這套金色拖地薄紗禮服，相信沒有人不記得。金屬感的面料，從髖部向下轉換為透明薄紗，到小腿肚又漸層收回金屬面料，讓她在行走間，朦朧透視出一雙美腿，實在是紅毯上的大好美景！雙腿間的小露性感，與她盤在頭頂的高馬尾，與本人青春亮麗的形象完美結合，是我心中詮釋禮服的最佳典範～大心！

莫允雯金色拖地薄紗禮服深具記憶點。（圖／廖映翔攝）

第三名：謝欣穎

我會說：這就是品味！她深諳低調魅力，故意選擇藏住體態的長袖長裙，看似密不通風，卻以一道深具力道的前胸深Ｖ嶄露高級感裸膚，黑色長袖與前胸深Ｖ的比例超完美，讓身形嬌小的她更高雅修長；最後是細褶的藍綠亮片褶裙，當她撩起裙襬向前走時，簡直就是迎風展翅的翩翩彩蝶！

謝欣穎的禮服品味出眾。（圖／廖映翔攝）

第二名：范少勳

我簡直不敢相信我的眼睛，怎麼會有這麼好看的西裝！晃動間立體十足的黑紅身影，仔細看才知道：他穿了整身的紅色皮褸，在整件縫製成型後，再於接縫、領片、下擺與收打摺處染上深色，所以會有如此戲劇的立體效果！合身的剪裁再配上同質襯衫、內搭高領，有拉高更拉長的視覺感，像是結合了貴族、歌德、搖滾於一身的闇黑王子，完美烘托他的不凡氣質，我甚至無法想像：若看見本人會有多帥……

范少勳像是結合了貴族、歌德、搖滾於一身的闇黑王子。（圖／廖映翔攝）

第一名：楊謹華

你信不信，今晚過後，她絕對會是所有紅毯報導的大熱門！那份氣勢真的無法讓人忽視……向外延伸的大蓬袖拉寬了肩膀比例，變成強悍又有力量，胸前的寬V嶄露美胸弧線，再飾以不菲鑽飾盤旋纏繞，讓人無法移開視線……連下擺也有文章：高腰的裙片下藏有極高開岔，是一件極大膽、比例創新、又極其自信的禮服選擇…我心中的紅毯女神！

楊謹華身著紅色禮服，氣勢無法讓人忽視。（圖／廖映翔攝）

▍INFO

講評老師

左至右：觀玲老師、凱鈞老師、Leslie老師

#保養造型專家─觀玲老師

曾為美容保養及流行雜誌總編輯，並擁有雜誌編輯20年經驗，現為各大美妝時尚節目及網路節目固定嘉賓，並擔任各保養彩妝品牌活動講師及顧問近8年，相關作品及專欄常見於各大報章雜誌及網路平台。

#肌膚美學專家─凱鈞老師

結合美妝保養十多年資歷，走訪歐美及亞洲各地，掌握美妝趨勢、知識及技法，擅長保養、彩妝、整體造型設計、產品創意開發，專業且活潑親切的形象，廣受流行時尚節目青睞，經常受邀至各品牌及大學院校、企業單位授課演講，專題作品發表於海內外各大主流媒體。

#專業級彩妝老師─Leslie老師

從事彩妝工作邁入20年，走過無數國際秀場，與數不清的藝人模特兒合作，曾任BOBBI BROWN講師、台灣第一位M.A.C PRO TEAM 國際資深彩妝師，現為自由化妝師。

著作：《時尚彩妝現場 彩妝師Leslie的美麗手記》