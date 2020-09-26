美國時尚生活品牌UGG推出毛毛拖鞋系列，結合品牌DNA羊毛與街頭潮流的設計，不僅擄獲一眾時尚名模與女星的心，讓此系列躍升為品牌的經典熱賣款式，如今這股毛毛拖鞋熱潮更延燒到男生身上啦！

加拿大歌手小賈斯汀(Justin Bieber) 作為全球最家喻戶曉的年輕偶像 一直是影響著全球年輕男性最具指標性的時尚ICON之一。月初他在DJ Khaled與饒舌歌手 Drake合作的最新單曲《POPSTAR》MV中客串演出，腳踩UGG的PRIDE Fluff Yeah，在豪宅中熱鬧開起Party，一身華麗的造型搭配繽紛多彩的毛絨拖鞋，完美呈現出流行巨星奢華浮誇又被眾人擁戴的生活。

小賈斯汀也瘋毛絨拖鞋 美國時尚潮靴再推秋冬潮流新款（圖／品牌提供）

無獨有偶，穿搭造型同樣受到大眾關注的天王天后級藝人造型推手陳孫華老師，近日也穿上黑色Fluff Yeah搭配亮黃色長襪，示範了他的居家穿搭術！舒適又不失時髦味的組合，關注流行時尚的粉絲們可得趕快跟上！

造型師陳孫華近日也穿上黑色Fluff Yeah搭配亮黃色長襪。（圖／品牌提供）

本季UGG毛絨拖鞋系列除了延續款的Fluff Yeah外，也以DISCO為靈感推出具有復古風格的鬆糕厚底鞋，搭配LOGO綴飾的彈性織帶和超柔軟羊皮製成。鞋底採用多層彈性EVA性能，提供全天候緩衝及舒適感受，不僅室內外都可穿，還能在視覺上有延伸、拉長雙腿的效果。時尚名模Kylie Jenner 與新版「杉菜」沈月也都分別穿上DISCO 厚底毛絨拖鞋示範不同的穿搭風格。