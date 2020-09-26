紅毯女星偏愛「安全牌」黑色禮服，男星則勇於挑戰繽紛色彩，形成有趣的對比，如張孝全、王柏傑、炎亞編就穿「有色」西裝走紅毯，新近爆紅的許光漢雖是影壇新人，但已有大將之風，一襲DIOR HOMME正式黑色西裝搭配可愛小領結，是絕不出錯的完美選擇。
許光漢一出現紅毯就引來「許太太」們的興奮尖叫聲，身穿DIOR HOMME正式合身剪裁西裝的他，搭配伯爵（PIAGET）白鑽與黑鑽Altiplano腕表，雖難掩小鮮肉的靦腆羞澀，但整體造型上已展現王者之風。
張孝全及王柏傑兩人都穿著亞曼尼（Giorgio Armani）西裝，張孝全穿品牌最經典的藍色條紋無領式西裝，看似正式，其實一派休閒，展現時尚品味毫不費力，王柏傑蓄著鬍子的新造型流露壞壞的帥氣，搭配007款的深藍裝正式西裝，讓人眼睛一亮。
炎亞綸身穿凡賽斯高訂服ATELIER VERSACE藕色漸層亮片男裝，搭配要價770萬的伯爵（PIAGET）Altiplano陀飛輪表，如此金光閃閃，放眼時尚圈也只有他能駕馭。
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