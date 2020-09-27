今年秋冬色系反映著對人們面對挑戰的堅定與回歸自然的嚮往，集結歐美時裝秀最新經典色調：杏仁白、深度藍、冰霰灰、橄欖綠，作為秋冬趨勢的調和靈感，以大自然色彩搭配專業法式手刷染技巧，呈現時尚光透感髮色與滑順閃耀的髮質。

▍1.霧光橄欖綠

希臘神話中意義深重的植物莫過於橄欖，象徵著多元文化的底蘊，同時意味著全新開始、和平的到來，如同2020共體時艱的一年，我們積極正向的能量。換上散發著自然仙氣的「霧光橄欖綠」，堪稱今年秋冬季時裝周的明星色彩，隨著角度和光線的迷濛感不同，增加視覺的蓬鬆層次感的高級髮色，柔焦感中襯托出時髦氣質，不經意散發出清新脫俗的浪漫詩意。對於想嘗試亮眼髮色又不敢太過大膽的人來說，霧光橄欖綠可以說是非常百搭的自然色。

霧光橄欖綠隨著角度和光線的不同，呈現有層次感的高級髮色。（圖／品牌提供）

▍2.霧光霰灰藍

「霰」是降雪之前，雨點下降遇冷凝結而成的小冰粒，也是歐洲冬季常出現的自然現象，帶點高冷的「霧光霰灰藍」，褪去過往海軍藍的莊嚴感，融入色彩權威機構Pantone 2020 年度流行色調元素，從不甘平凡的深色髮或原生黑髮做延伸，在光線折射下，多了一絲飽和藍光感，強調著我們嚮往的恆久性，隨著髮絲變長，漸變層次更有感，即便頭頂長出了新生髮，也不會出現明顯的斷層布丁頭。室內低調光卻藏不住時尚個性，襯上秋冬黑或白的正式穿搭，連上班族也能輕鬆駕馭。

霧光霰灰藍在光線折射下，多了一絲飽和藍光感。（圖／品牌提供、邱映慈攝影）

▍3.霧光波本棕

延續萊雅專業最受歡迎的奶霜髮色，最夯波本奶霜新升級，微霧的咖啡髮色，搭配杏仁光澤尤適健康膚色的陽光女性，不但能提亮膚色，柔和五官線條。即便是偏蠟黃、黯淡膚色也能瞬白一個色階，為暖膚族群套上一層好氣色濾鏡，凸顯質感都會女性時尚魅力，不論是在法國或是亞洲，都是女性好感度排名第一的時尚秋冬髮色。

霧光波本棕是女性好感度排名第一的時尚秋冬髮色。（圖／品牌提供）

萊雅專業講師今年特別藉由「專業法式手刷染」呈現出暖冬陽光下閃耀的髮絲光影律動感，並結合全新「鑽石分區染」的技法，為亞洲人臉型設計改良，從髮中到髮尾玩點暈染小心機，從平緩的視覺髮型拉提成完美弧度，自動提亮臉部輪廓與光感，塑造混血顏值的深邃五官，搭配秋冬霧質調髮色，打造出完美法式秋冬造型。