保濕滋潤的乳霜怕黏膩，清爽的乳霜又怕保濕力不足，水潤專科全新推出日本針對台灣消費者所研發的「輕乳霜」，讓妳不用再煩惱了！

「水潤專科保濕輕乳霜」質地清爽不黏膩卻有滿滿保濕力，輕鬆克服季節轉換與乾燥辦公室環境流失的肌膚水分，揮別肌膚常見5大困擾：缺水、脫皮、暗沉、粗糙、化妝浮粉。水潤專科最新研發「保濕輕乳霜」，加入強效滋潤複合配方，能提升肌膚含水量，維持24hrs長效潤澤保濕，同時添加Q10，幫助肌膚維持彈潤柔嫩。

秋冬日間上妝，女孩們最怕因為前一晚的保養品黏膩，造成後續毛孔因為太悶而長出小粉刺、底妝完全無法吃妝等等可怕噩夢。專科全新推出「水潤專科保濕輕乳霜」，輕盈乳霜質地，深層滋潤，水潤直送肌內，提供秋冬肌膚全方位24小時的長效呵護，捨棄以往對秋冬保養品黏膩、厚重的印象，全日輕盈水嫩，完美融合底妝，一整天妝容服服貼貼，給妳滿滿正能量來度過美好的一天！

專科獨家的美肌深導技術，能將滿滿水分迅速導入肌膚底層，提供肌膚24小時長效滋潤，持續豐潤飽滿，撫平乾燥造成的細紋。水潤專科要妳同時享受乳霜的保濕與肌膚的清爽。秋冬夜間保養再也不黏膩厚重，輕乳霜提供瞬效保濕直達肌內，舒服輕盈質地不擔心肌膚無法呼吸，綻放自信水嫩素顏肌！