美國保險公司之前公佈「2019年360°康健指數調查」，台灣有96%受訪者表示處於壓力之下，壓力指數全球排名第二位，僅次於南韓。壓力，來自於人體對身體感官的不協調，除了心理上的負擔可能造成的失眠、焦慮等問題，在長期壓力累積之下，更有可能引發外在的身體緊繃、酸痛等問題。

現代人在資訊發達下，可藉由科技檢測自身壓力，而如何解決壓力，醫學界最近提出「微休息」（micro-break）解決方式。提倡每天15分鐘左右的「放空」，暫時放下手機，電腦與工作，與自己的感官好好相處。人最基本的感官不外乎五感：視覺，聽覺，觸覺，味覺和嗅覺，透過每天讓身體各個感官的釋放，以此幫助身心阻斷因壓力所分泌的有害賀爾蒙，避免失眠以及壓力相關症狀。

「OSIM uDream 5感養身椅」，以超群科技首創「AI壓力監測」，匯集視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺5感體驗打造「個人化」紓壓按摩程式，不只養身、更養心。汲取大自然完美協調優雅外型，成就萬眾矚目的劃世代強力新作！(圖/品牌提供)

而「OSIM uDream 5感養身椅」首創「AI壓力監測」，以革新醫學科技 – 透過生物傳感器能檢測出心率、呼吸頻率與心率變異性，同時運用美國史丹佛大學胸腔外科權威醫師Thomas Burdon的臨床研究，幫助使用者雲端分析出個人的「身體緊張度」，也就是「壓力指數」。並依據檢測結果數值，打造「專屬個人」客製化的5感紓壓程式。

「OSIM uDream 5感養身椅」突破原有的專利V手按摩科技。獨家「V手TM Pro 按摩」還原專業按摩師的靈巧手法，超真實的抓捏與推揉按摩體驗。把最深層的肌肉酸痛都「抓」走。同時採用OSIM專利的「4手Pro按摩」，宛如兩位師傅同步協調揉捏，在短時間內便達成加倍紓緩的效果。強而有勁的臀部揉捏板與座位下的滾輪巧妙配合，搭配完整的腿部按摩，提供深層且全面的下半身按摩。

即日起至10月11日止，OSIM於新光三越信義新天地A9館特別打造奇趣夢幻「OSIM 5感養身漫遊園」體驗活動。在浪漫奇異的空間中，引領貴客開啟全身感官，體驗前所未有紓壓饗宴。