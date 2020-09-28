來自匈牙利的26歲超模芭芭拉·帕爾文(Barbara Palvin)，最近在IG上曬出等待拍攝時的側拍辣照，只穿大衣的她不僅微微秀出性感半球，超長的美腿更是佔滿了整個版面，立即吸引超過116.3萬人按讚。

Barbara擁有空靈又精緻的外表與175cm的高挑身材在伸展台上吸引眾人目光，加上超電藍眼及前衛的穿搭風格，使她成為不少女性的流行指標，還在2013年時成功擠進「全球前50大名模榜」中，在網路上狂吸超過1478萬人追蹤。而她與知名男演員迪倫·史普洛茲(Dylan Sprouse)交往兩年感情始終甜蜜，也獲得許多粉絲的支持。

在 Instagram 查看這則貼文 Barbara Palvin（@realbarbarapalvin）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 6 日 下午 1:39 張貼

穿搭風格一向大膽、前衛的Barbara，近日在個人IG上曬出工作側拍，只見她先PO出全身赤裸只用單隻手捧住半球的辣照，令粉絲們暴動；隔幾天再度曬出另一張側拍，風衣外套裡一樣一絲不掛大方秀出飽滿美胸與「滿版長腿」。

粉絲們看了忍不住大讚「太性感了」、「這身材根本就是藝術品」、「腿美到很過分」成功製造話題。

在 Instagram 查看這則貼文 Barbara Palvin（@realbarbarapalvin）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 19 日 下午 1:46 張貼