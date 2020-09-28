RéVive、111SKIN都是大家心目中的奢華保養品牌，平常下不了手的保養品就是要趁周年慶推出優惠組時一次買齊，來看看2020周年慶有哪些組合非買不可！

RéVive蟬聯23年銷售冠軍、熱銷千萬瓶經典NO.1發光霸主「光采再生活膚霜」，自上市至今、如微整般速效煥膚，秒速實現新生美肌的好評口碑發光傳奇，被喻為「此生不能沒有的乳霜」！

想嘗試光采再生活膚霜卻因為價格遲遲無法入手？今年一定要趁優惠買這組「人氣明星小滿貫組」，含光采再生活膚霜15ml、光采再生活膚霜5ml*2，價值3,440優惠價2,200。（圖／邱映慈攝影）

為回饋忠實鐵粉，今年RéVive特別針對發光霸主「光采再生活膚霜」首次祭出多重寵愛特惠，除人氣必買「經典熱銷組」買大送小下殺69折；更首度推出新手小資入門「人氣明星小滿貫組」將今年全新上市的縮小版活膚霜15ml納入周年慶特惠，限量暖心64折，絕對是無痛入手最佳時機！另也推薦去年開賣好評秒搶空、鐵粉最愛「無敵活膚大滿貫組」超值64折，帶回超澎派135ml神霜、以及奢華國際限量禮盒「光透活膚明眸組」，一次購足明星商品光采再生活膚霜、和擊退黑眼圈及眼袋消腫神器「光采再生賦活眼霜」，全方位超效逆轉肌齡，煥發無瑕逆齡光采巔峰！

如果原本就是光采再生活膚霜的鐵粉，那周年慶最該入手的就是「無敵活膚大滿貫組」，含光采再生活膚霜50ml*2、光采再生活膚霜15ml*2、光采再生活膚霜5ml*2，價值NT17,360元優惠價NT11,160元。（圖／邱映慈攝影）

光透活膚明眸組一次入手乳霜、眼霜，含光采再生活膚霜50ml、光采再生賦活眼霜15ml，價值NT11,400元優惠價NT8,800元。（圖／邱映慈攝影）

英國頂級奢華保養品牌111SKIN，自上市以來屢次旋風席捲歐美名媛巨星、風靡國際時尚潮模圈！今年111SKIN更針對全球銷售冠軍「雷達紫瓶」NAC Y²逆時空啟動精華祭出多重超值特惠，如「雷達紫瓶入門組」，經典必囤79折；以及奢華限量「雷達賦活亮顏禮盒」，除最強嫩皮神器「NAC Y²逆時空啟動精華」，還能一次網羅「雷達家族」，擊退黑眼圈亮眼神物「NAC Y²逆時空啟動亮眼精華」、修護逆齡抗老霸主「NAC Y²逆時空啟動日霜」、深層即淨卸妝法寶「NAC Y²逆時空啟動卸妝乳」、擊退蠟黃補水神膜「NAC Y²逆時空啟動修護面膜」；另也將爆賣600萬片、一敷聚光「24K天使面膜」星旅光效天使面膜納入周年慶特惠，推出「經典NO.1雙膜組」限時下殺69折，絕對是囤貨最佳時機；更推薦小資無痛入手、千元有找「美眸救星必購禮盒」，同時帶回三款巨星級眼膜，再創嫩皮逆齡巔峰！

黑鑽奢光全能禮盒，含黑鑽超光速全能霜50ml、黑鑽超光速全能精華30ml、黑鑽超光速微區修護精萃15ml、黑鑽超光速全能眼霜15ml、黑鑽超光速全能晶鑽敷膜100ml、黑鑽超光速全能A 30ml、黑鑽超光速全能C 20ml、黑鑽超光速全能黑面膜(臉)(片)*3、黑鑽超光速全能黑面膜(頸)(片)*3、黑鑽超光速全能黑眼膜(份)*3，價值NT84,810元優惠價NT59,800元，相當於7折優惠。（圖／邱映慈攝影）

「美眸救星必購禮盒」含星旅光效天使眼膜(份)、極光激能藍眼膜(份)、黑鑽超光速全能黑眼膜(份)、111SKIN萬用票卡包，價值NT1,270元優惠價880元。（圖／邱映慈攝影）