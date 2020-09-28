RéVive、111SKIN都是大家心目中的奢華保養品牌，平常下不了手的保養品就是要趁周年慶推出優惠組時一次買齊，來看看2020周年慶有哪些組合非買不可！

RéVive蟬聯23年銷售冠軍、熱銷千萬瓶經典NO.1發光霸主「光采再生活膚霜」，自上市至今、如微整般速效煥膚，秒速實現新生美肌的好評口碑發光傳奇，被喻為「此生不能沒有的乳霜」！

想嘗試光采再生活膚霜卻因為價格遲遲無法入手？今年一定要趁優惠買這組「人氣明星小滿貫組」，含光采再生活膚霜15ml、光采再生活膚霜5ml*2，價值3,440優惠價2,200。（圖／邱映慈攝影）
想嘗試光采再生活膚霜卻因為價格遲遲無法入手？今年一定要趁優惠買這組「人氣明星小滿貫組」，含光采再生活膚霜15ml、光采再生活膚霜5ml*2，價值3,440優惠價2,200。（圖／邱映慈攝影）

為回饋忠實鐵粉，今年RéVive特別針對發光霸主「光采再生活膚霜」首次祭出多重寵愛特惠，除人氣必買「經典熱銷組」買大送小下殺69折；更首度推出新手小資入門「人氣明星小滿貫組」將今年全新上市的縮小版活膚霜15ml納入周年慶特惠，限量暖心64折，絕對是無痛入手最佳時機！另也推薦去年開賣好評秒搶空、鐵粉最愛「無敵活膚大滿貫組」超值64折，帶回超澎派135ml神霜、以及奢華國際限量禮盒「光透活膚明眸組」，一次購足明星商品光采再生活膚霜、和擊退黑眼圈及眼袋消腫神器「光采再生賦活眼霜」，全方位超效逆轉肌齡，煥發無瑕逆齡光采巔峰！

如果原本就是光采再生活膚霜的鐵粉，那周年慶最該入手的就是「無敵活膚大滿貫組」，含光采再生活膚霜50ml*2、光采再生活膚霜15ml*2、光采再生活膚霜5ml*2，價值NT17,360元優惠價NT11,160元。（圖／邱映慈攝影）
如果原本就是光采再生活膚霜的鐵粉，那周年慶最該入手的就是「無敵活膚大滿貫組」，含光采再生活膚霜50ml*2、光采再生活膚霜15ml*2、光采再生活膚霜5ml*2，價值NT17,360元優惠價NT11,160元。（圖／邱映慈攝影）

光透活膚明眸組一次入手乳霜、眼霜，含光采再生活膚霜50ml、光采再生賦活眼霜15ml，價值NT11,400元優惠價NT8,800元。（圖／邱映慈攝影）
光透活膚明眸組一次入手乳霜、眼霜，含光采再生活膚霜50ml、光采再生賦活眼霜15ml，價值NT11,400元優惠價NT8,800元。（圖／邱映慈攝影）

英國頂級奢華保養品牌111SKIN，自上市以來屢次旋風席捲歐美名媛巨星、風靡國際時尚潮模圈！今年111SKIN更針對全球銷售冠軍「雷達紫瓶」NAC Y²逆時空啟動精華祭出多重超值特惠，如「雷達紫瓶入門組」，經典必囤79折；以及奢華限量「雷達賦活亮顏禮盒」，除最強嫩皮神器「NAC Y²逆時空啟動精華」，還能一次網羅「雷達家族」，擊退黑眼圈亮眼神物「NAC Y²逆時空啟動亮眼精華」、修護逆齡抗老霸主「NAC Y²逆時空啟動日霜」、深層即淨卸妝法寶「NAC Y²逆時空啟動卸妝乳」、擊退蠟黃補水神膜「NAC Y²逆時空啟動修護面膜」；另也將爆賣600萬片、一敷聚光「24K天使面膜」星旅光效天使面膜納入周年慶特惠，推出「經典NO.1雙膜組」限時下殺69折，絕對是囤貨最佳時機；更推薦小資無痛入手、千元有找「美眸救星必購禮盒」，同時帶回三款巨星級眼膜，再創嫩皮逆齡巔峰！

黑鑽奢光全能禮盒，含黑鑽超光速全能霜50ml、黑鑽超光速全能精華30ml、黑鑽超光速微區修護精萃15ml、黑鑽超光速全能眼霜15ml、黑鑽超光速全能晶鑽敷膜100ml、黑鑽超光速全能A 30ml、黑鑽超光速全能C 20ml、黑鑽超光速全能黑面膜(臉)(片)*3、黑鑽超光速全能黑面膜(頸)(片)*3、黑鑽超光速全能黑眼膜(份)*3，價值NT84,810元優惠價NT59,800元，相當於7折優惠。（圖／邱映慈攝影）
黑鑽奢光全能禮盒，含黑鑽超光速全能霜50ml、黑鑽超光速全能精華30ml、黑鑽超光速微區修護精萃15ml、黑鑽超光速全能眼霜15ml、黑鑽超光速全能晶鑽敷膜100ml、黑鑽超光速全能A 30ml、黑鑽超光速全能C 20ml、黑鑽超光速全能黑面膜(臉)(片)*3、黑鑽超光速全能黑面膜(頸)(片)*3、黑鑽超光速全能黑眼膜(份)*3，價值NT84,810元優惠價NT59,800元，相當於7折優惠。（圖／邱映慈攝影）

「美眸救星必購禮盒」含星旅光效天使眼膜(份)、極光激能藍眼膜(份)、黑鑽超光速全能黑眼膜(份)、111SKIN萬用票卡包，價值NT1,270元優惠價880元。（圖／邱映慈攝影）
「美眸救星必購禮盒」含星旅光效天使眼膜(份)、極光激能藍眼膜(份)、黑鑽超光速全能黑眼膜(份)、111SKIN萬用票卡包，價值NT1,270元優惠價880元。（圖／邱映慈攝影）

「面膜霸主限量禮盒」含星旅光效天使面膜(片)、極光激能藍面膜(片)、超效淨能無瑕面膜(片) 、NAC Y²逆時空啟動修護面膜(片)、黑鑽超光速全能黑眼膜(份)*2、極光激能藍眼膜(份)*2、111SKIN限量旅行包，價值NT4,920元優惠價NT3,380元，其中值得注目的是珍妮佛艾妮絲頓曾在艾美獎直播時使用超效淨能無瑕面膜，是本組合一大亮點。（圖／邱映慈攝影）
「面膜霸主限量禮盒」含星旅光效天使面膜(片)、極光激能藍面膜(片)、超效淨能無瑕面膜(片) 、NAC Y²逆時空啟動修護面膜(片)、黑鑽超光速全能黑眼膜(份)*2、極光激能藍眼膜(份)*2、111SKIN限量旅行包，價值NT4,920元優惠價NT3,380元，其中值得注目的是珍妮佛艾妮絲頓曾在艾美獎直播時使用超效淨能無瑕面膜，是本組合一大亮點。（圖／邱映慈攝影）

蔡詩芸、關穎最愛底妝推周年慶超值組合 送精緻包包美到不像贈品
林俊傑、侯佩岑的保養愛牌 周年慶這5組必須秒入手
周年慶必收專櫃底妝年度黑馬 超限量優惠組合價格超佛

#周年慶 #RéVive #111SKIN #優惠組合 #光采再生活膚霜