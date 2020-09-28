美國好萊塢知名女星葛妮絲·派特洛(Gwyneth Paltrow)，27日迎來48歲生日的她，特別在個人社群平台上大方曬出「性感全裸照」，結實的身材曲線與前凸後翹的好身材，都令網友直呼「太誇張了」。
被外界封為「小辣椒」的葛妮絲，過去曾演出《雙面情人》、《莎翁情史》、《情人眼裡出西施》、《王牌大賤諜3—夠Man吧》、《無可救藥愛上你》等知名電影，但在2008年在電影《鋼鐵人》中飾演維吉妮雅·「小辣椒」·波茲（Virginia "Pepper" Potts）一角才真的紅遍全球，人氣暴漲。
而近幾年逐漸將事業重心轉往個人自創保養品牌〈goop〉的她，經常透過IG與粉絲分享生活及產品，即使27日迎來48歲生日也不忘為自家品牌所推出的身體乳霜做宣傳PO出「養眼辣照」。只見小辣椒「全身脫光」僅用手腳遮住重點部位，飽滿的胸型、結實的方塊腹肌及身材曲線一覽無遺，立即吸引超過67.8萬人按讚。
粉絲除了送上祝福外也紛紛留言「這是什麼神仙身材」、「好強的腹肌」、「果然是小辣椒也太辣了吧」。
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