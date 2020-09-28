台灣女星曾之喬（喬喬）以凍齡外貌配上絕佳品味走紅，即使邁入31歲依舊保養得宜，是不少女性們的穿搭指標，近日她在IG曬出穿搭美照，以一身中空裝成功吸引眾人目光，更引發粉絲發問：「腹肌耶又瘦了嗎？」她則親自回應：「認真養身注重健康」，以簡短的8字金句，道出維持美麗的秘訣。

曾之喬近日曝光一組日常穿搭街拍美照，在公開的照片中，她現身可愛的柑仔店場景，穿著白色短版背心配上俐落的牛仔寬褲、白色皮革露指涼鞋，以中空穿搭露出白皙且零贅肉的水蛇腰，加上有著鬆緊帶設計的寬鬆下身，瞬間超顯腿長，不僅清涼感十足還很有女人味。

曾之喬除了用休閒穿搭展現性感，她更手提來自COACH的最新Beat手袋，是2020秋季由執行創意總監 Stuart Vevers 所設計的，首次推出以藝術家Jean-Michel Basquiat 塗鴉作為秋季系列聯名，以棒球手套鞣製的皮革配上天然鵝卵石顆粒皮革拼接，光是外觀顏值就超高，連曾之喬本人都大讚：「這是世界級的塗鴉大師創作的喔！這系列都超好看！」

在 Instagram 查看這則貼文 曾之喬喬喬（@chiaochiaotzeng）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 14 日 上午 7:25 張貼

曾之喬常說「穿搭是種自我介紹」，堪稱行走的衣櫃，每每發文就會造成話題，粉絲們看了也紛紛留言：「喬哥身材一直都很好是真的」、「臉真美」、「好像天真無邪的小女孩喔」、「新髮型好好看」、「喬剪髮了？！好看耶」等。