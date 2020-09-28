有「性感小野馬」稱號的南韓28歲女星泫雅，因深受憂鬱症和「迷走神經性昏厥」所苦，幾次在工作中發病昏倒，而被迫暫停演藝活動。但持續透過IG與粉絲互動的她，這兩日再度曬出養眼自拍照，秀出火辣的好身材，吸引粉絲的目光。

泫雅2011年從女團4Minute單飛發行個人專輯《Bubble Pop!》後人氣始終居高不下，但在2018年因認愛小兩歲男星金曉鐘（Dawn）而離開Cube娛樂，加入PSY創立的公司「P NATION」，並在去年於IG上公開病情，外表看似活潑開朗的她其實患有憂鬱症、恐慌症及「迷走神經性昏厥」等病，還曾因此多次在工作中暈厥，讓原本即將發行的新專輯「GOOD GIRL」被迫暫停，全心投入治療中。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 4 日 上午 12:15 張貼

不過，堅強的泫雅即使受病所苦，但她依然持續在IG上發文讓粉絲們安心。近日她便再度曬出性感的穿搭照，只見她「脫掉外衣」只剩內衣褲，辣秀性感的曲線與結實的腹肌線條，再度令粉絲們看傻了眼。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 27 日 上午 12:36 張貼

事實上，尚未暫停工作前，泫雅就與男友Dawn一同接下知名內衣品牌「CK」的代言，此次PO文雖沒任何文字，卻光一張辣照便吸引超過121.7萬人按讚，宣傳效果驚人，也再次證明她的高人氣。