台灣女星許采晴（拐拐）以絕美臉蛋配上D級身材走紅，過去從網拍模特起家，現在的她更推出自創運動內衣品牌S'dare，把自己當成活招牌，勘稱老闆娘界的女神級人物。最近拐拐與姊妹們相約出遊，並在IG上曬出一系列性感泳裝寫真耍辣，極品好身材瞬間引起網友們的注意。

平常就以火辣形象示人的拐拐，這次與好友一起大解放，畫面中，可見拐拐與5位閨蜜一起現身金門沙灘打卡，一行人換上黑白色系的簡約比基尼，大露婀娜多姿的好身材，搭配上藍天白雲的好風景意外養眼。

在 Instagram 查看這則貼文 拐拐 Sabrina 許采晴（@sabrina888888_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 22 日 上午 5:08 張貼

近期拐拐染了一頭性感金髮，更散發了歐美的辣妹感，皮膚白皙的她穿上一套豹紋三點式泳裝，黑白配色更顯得白皙發光，更站在正中間位置，大秀渾圓美胸及事業線，高挑身材加上精緻面孔令粉絲們看了目不轉睛，紛紛大讚：「更美艷脫俗，迷人吸引」、「仙女下凡」、「都是比基尼女神」。

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仔細一看，可發現有著「千年一遇美女空姐」封號的Rita（高鈺雯）也在照片內，她選穿一套單肩比基尼，胸前以金屬扣環當點綴，風格簡約卻超耐看，美度絲毫不輸。