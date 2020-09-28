別小看手腕上的一只手錶，它可以將你的品味展露無遺。以精湛工藝聞名世界的RICHARD MILLE，最新時計傑作RM 72-01 Lifestyle可說是藝術邂逅技術的化身，自製開發的飛返計時碼錶就此誕生。自製機芯的計時碼錶罕見地跳脫了時空限制，徹底展現創新設計及卓越性能，以精湛的技術打造出高端優雅風範，絕對是RICHARD MILLE又一項的技術革新！

擁有精湛技術及高端設計的RM 72-01 Lifestyle，這樣的藝術品可是專職團隊經歷30個月，全心投入的成果。全新的RM 72-01計時碼錶有3個明顯的時標，3、8、11為三拍子的節奏定調，最吸引目光的即是錯落的3個計時盤，不僅顯示出計時刻度，也代表著三拍一小節的韻律節奏；3個指針以不同色調呈現，分別為藍色小秒針、橘色計時分針、綠色計時時針，由6齒導柱輪協調，在各自的空間裡舞出具有節奏感的悅耳韻律。

RM 72-01紅金錶殼款式/RICHARD MILLE提供

RM 72-01具有RICHARD MILLE專利的擺動小齒輪雙重嚙合機制，機芯技術總監Salvador Arbona先生表示，此設計是將分鐘輪和小時輪的連接運作與秒輪脫離，如此一來，計時碼錶的操作對動力儲存的影響將是微乎其微，而且機芯能更纖薄不佔空間，因此儘管CRMC1機芯是由425個零件組成，其厚度僅為6.05毫米這麼薄。

RM 72-01鈦合金錶殼款式/RICHARD MILLE提供

這只腕錶的24小時與60分鐘的計時盤，分別置於5點鐘和2點鐘的位置，由此可見它的功能不僅限於短時間的測量計時；機械機制也是面面俱到且精密至極，完全由品牌位於Les Breuleux的工坊製作、組裝。此外，本款時計提供紅金款、鈦合金款、白色或黑色陶瓷款等4種版本，搭載自動上鍊機芯，計時碼錶無論啟用多久，均可提供50小時的動力儲存。這只既好看又實用，精湛的設計彷彿將高端建築縮小帶著走，結構設計處處可見純粹的機械美感，而且全是以手工精工修飾，非常適合日常佩戴。

RICHARD MILLE最新傑作RM 72-01的形象表現，出自名聞遐邇的2位藝術家，分別為編舞家Benjamin Millepied（班傑明•米爾派德）和作曲家Thomas Roussel （托馬•魯塞爾），唯有他們才能從技術與藝術層面，表現出如此雄心壯志的設計。正如Richard Mille先生一樣，這兩位跨足多重領域的品牌摯友，以獨特的想像力來建構他們的作品—心靈深處(WITHIN)。他們無論是透過芭蕾或交響樂形式，都借鑒繼承和傳統，將現代化的藝術呈現在眾人眼前，進而打造出獨一無二的作品，也正是這樣的知識與情感融合，激發了他們與RICHARD MILLE的合作。

舞者用優美的肢體表現RM 72-01，同時做到時間、身體與音符的美好交織。/ RICHARD MILLE提供

為了凸顯RM 72-01計時碼錶的藝術價值，這兩位藝術家創作了名為心靈深處(WITHIN)的作品。背景選在遍佈岩石、沙土的約書亞樹國家公園沙漠裡，Benjamin Millepied為這支作品掌鏡。在充滿鮮明的礦物環境中，彰顯出RICHARD MILLE用於腕錶使用材料的高貴和美感。佈景中，舞者踏著並行與循環式的舞步，踩出如串珠般接連不斷的節奏，以強烈、生氣蓬勃的形式妝點時間與空間。作曲家Thomas Roussel 則是以計時器的聲音樣本進行創作，發展出一種節奏，一種對應舞者最原始、奔放的音樂旋律，他以這股生命力的旋風為中心，編制出源自太初、反覆且神祕的音樂，而此作品由著名的倫敦交響樂團的50名音樂家，在倫敦聖路加教堂的工作室中錄製。全新自製機芯的RM 72-01也再次證明，計時碼錶可以同時做到時間、身體與音符的美好交織。