BOSS 於米蘭Palazzo del Senato舉辦戶外時裝秀，呈獻色彩絢麗、愜意休閒的2021春夏系列。為數不多的嘉賓受邀到現場，時裝展在多個網上平台進行全球直播，並於上海同步舉辦活動，為場外觀眾獻上視覺盛宴。

Palazzo del Senato對BOSS而言意義非凡── 20年前，首場BOSS女裝時裝秀正是在同一場地上演。重回舊地，品牌頌揚BOSS女士恆久不變的自信、優雅與力量，並慶祝BOSS男女裝共同邁入嶄新紀元。BOSS 2021春夏系列聚焦工藝、色彩和藝術。倫敦藝術家William Farr的作品結合鮮花與現成物，為本季的刺繡和印花單品注入靈感，而花卉圖案和金屬圓環細節則貫穿整個系列。

米蘭時裝週注入刺繡和印花 聚焦工藝、色彩和藝術迎創新時刻（圖／品牌提供）

延續休閒主義，品牌本季展現更富運動感、更青春洋溢的BOSS男女形象。BOSS匠心工藝可見一斑，選用多種源自德國南部的材質，刺繡和鐳射切割則透現精緻的細節設計。簡約的短褲、寬版長褲和超柔軟觸感的針織衫令系列愈發閒適愜意。清新的藍色調、活力的寶石綠、柔和的玫瑰粉，伴以淺卡其、米色和森林綠色，揭示全新風格。

米蘭時裝週注入刺繡和印花 聚焦工藝、色彩和藝術迎創新時刻（圖／品牌提供）

今年是BOSS女裝推出二十周年。品牌特地重回Palazzo del Senato發表時裝秀，而場內的每一棵樹都將捐贈予米蘭市。超模Suki Waterhouse及時尚名媛Olivia Palermo亦現身時裝秀場。

米蘭時裝週注入刺繡和印花 聚焦工藝、色彩和藝術迎創新時刻（圖／品牌提供）

同一時間，BOSS同步在上海舉辦了一場特别晚宴活動，透過數碼平台向中國觀眾進行直播。現場除歌手袁婭維獻上精彩演出外，知名時尚博主gogoboi與BOSS全球代言人李易峰、男星朱正廷、前韓國組合miss A成員王霏霏進行訪問及互動，亦轉播了米蘭的時裝展。