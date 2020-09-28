對於MSGM而言，近幾個月的艱難時期已化為難能可貴的機會，得以思考新的方向、嘗試新策略、面對永續發展的挑戰。但最重要的是說故事，以時裝為主軸進行對話，超越時裝。如此的主軸帶出MSGM 2021女士春夏系列的全新創作：一個世代的自畫像。

集結十二位年輕且才華洋溢的模特兒、設計師、藝術家和社運人士。十二張面孔伴隨著不同的性格、十二種探討當下和未來的觀點、十二份關於身份認同的思考以及日復一日做自己的勇氣。這旨在創造一系列的快拍照片。瑞士攝影師Senta Simond通過鏡頭捕捉，義大利作家Nadeesha Uyangoda藉由視訊提問，十二位年輕才女自由地搭配服裝，從容地描繪刻畫自己。

義大利潮牌2021春夏系列推 「荒時暴月激發趣味橫生」（圖／品牌提供）

此女士系列源於對自身起源的反思，對過往的回顧探索成就未來的開創。MSGM回頭望向羅馬涅（Romangna，義大利北部），卻是不同的羅馬涅，停留於海灘與鄉村之間、佇立於Luigi Ghirri海灘上的遮陽傘以及麥田和葡萄園之間。

義大利潮牌2021春夏系列推 「荒時暴月激發趣味橫生」（圖／品牌提供）

運用現代與非主流的手法打造細節，並重新詮釋田園傳統元素。MSGM標誌性面料，府綢與塔夫綢與較為粗糙的面料交替出現：棉麻混紡的西裝、經磨損處理的毛呢保齡球襯衫和具備大口袋的時髦工作服。作品同時展現手工氛圍：短洋裝與針織上衣的鉤針圖案，水洗亞麻及長版府綢洋裝上的葡萄串刺繡。

義大利潮牌2021春夏系列推 「荒時暴月激發趣味橫生」（圖／品牌提供）

印花體現鄉村文化，也呼應MSGM的海濱意象：印於棉質帆布的麥穗象徵肥沃和富足，再生聚脂纖維斜紋睡衣上印有雞冠頭，鮮明筆觸的多彩雨傘結合有機棉質府綢襯衫。中性的灰色調和沙色調與陽光明媚的強烈色調結合。仙客來色、鮮橙色、開心果綠色、紫丁香色、天藍色以及小麥色。