一腳踏入了粉紅粉黛亂子草的季節，花穗帶著粉紫色，可說是浪漫的化身，粉紅花海讓人幸福感瞬間加分。為了收藏這份愉悅感受，ETUDE將夕陽中的粉黛亂子草元素收納在眼彩盤以及唇彩中，讓你打開彩妝品的同時就像來一趟小旅行，展開每個歡欣表情。

九色眼彩盤成為2020年眼彩盤新秀，受到眾多的好評來自於許多顧客的回應，消費者表示，每天都只要利用三格連線就可以畫出迷人眼妝，讓化眼妝得步驟更輕鬆駕馭。

今年秋冬推出的玩轉色彩九色眼彩盤「秋日粉黛亂子草」，擷取落日的亂子草概念，細緻的淡粉紅亂子草與夕陽輕吻亂子草的玫瑰棕色混搭成既溫柔又詩意的九色眼彩盤。帶有落日光的復古玫瑰色，主要是淡粉紅和玫瑰棕色的搭配，同時帶有橙棕色搭配變化。粉末細緻，完全貼合眼皮，呈現出乾淨的淡雅光芒。

玩轉色彩九色眼彩盤 #秋日粉黛亂子草。（圖／品牌提供）

MODEL眼妝使用玩轉色彩九色眼彩盤 #秋日粉黛亂子草。（圖／品牌提供）

同時推出兩系列的唇彩：三款玩美色計絲絨唇膏，添加氣墊質感粉末，一改絲絨質地唇膏厚重感，輕薄服貼，不顯唇紋、不卡紋路並賦予柔滑質感，珊瑚色與奶茶色的搭配，透出無限戀愛的的MLBB唇色；同時也設計兩款輕透型的唇釉，鮮嫩欲滴果汁唇釀，添加番石榴與無患子萃取物，豐富的礦物質與維生素增加雙唇的保濕潤澤力，讓妝容有更加多元的表現。

玩美色計絲絨唇膏，左至右色號：PK015 紅粉花海、BE121波波草花園、BR408餘暉下野餐。（圖／品牌提供）

鮮嫩欲滴果汁唇釀，左至右色號：BR404落日緋紅、RD309黛子草映日。（圖／品牌提供）

鮮嫩欲滴果汁唇釀唇部試色。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 玩美色計絲絨唇膏*1，不挑色隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/10/8

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