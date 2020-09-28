Cara Wu是知名美妝YOUTUBER，因為拍出風格強烈的歐美妝容而開始受到注目，他的美妝頻道訂閱人數超過21萬，每次發美妝教學影片都有上萬次觀看次數，今年秋冬在鐵粉們的敲碗之下終於推出個人美妝品牌「Cara Beauty」，帶領美妝愛好者來一場優雅的美妝饗宴！

Cara近年偏好極簡、乾淨的風格，因此品牌首登場的系列是「Woke Up Like This 原生系列」，無論頰彩、打亮、唇彩都追求「彷彿天生就這麼美」的自然妝感，色彩自然與肌膚融合，呈現宛若原生的純淨妝效，猶如每天早晨醒來就是這麼美！

「Woke Up Like This 原生系列」色彩自然融入肌膚，呈現彷彿天生就美的自然妝感。（圖／[email protected]_tw）

品牌整體氛圍以中世紀油畫室為背景，呈現美妝即是自由創作的柔美意象，經典而耐人尋味；全系列產品設計以Cara最愛的咖啡享用時刻為元素，靈感來自於咖啡與牛奶融合的瞬間，搭配淺白肌膚的顏色，襯托高雅風格。

「極致原生潤唇膏」精選2種冷、暖調膚色均適用的特調色澤，「#Cara」號稱「卡拉素唇色」，也就是Cara最令人羨慕的原生素唇色，而「#Skinny legend」則是特調最適合亞洲黃調肌膚的肉桂血色，兩款顏色均能修飾任何色調的暗沉唇色，富含神經醯胺、蘆薈萃取、凡士林、椰子油、甜杏仁油、乳木果油等滋潤型植物萃取潤澤配方，展色細緻滑順，同時滋潤與修飾唇紋，素顏淡妝也適用。

「彈嫩欲滴超水感釉光潤澤亮唇蜜」色澤飽滿，一抹雙唇垂涎欲滴，推出與Cara同唇色的「#Not your baby」以及適合深色肌膚的「#Melt away」，以維他命E、甜杏仁油、椰子油為基底，為原唇色加分同時水嫩，並添加藍銅三胜肽、神經醯胺補水因子，減少及預防唇部色素沉澱，綻放晶透光澤，增加飽滿嘟翹的效果。

「極霧印象唇彩」一抹即可呈現濃郁飽和色澤，3秒轉變為抗油、抗水的不沾杯粉霧唇彩，乘載經典Cara色的「#Babygirl」，薄擦溫柔日常，厚塗強烈風格，另一色「#Idk」可襯托深色肌膚，自然血色融合肌膚，同樣添加蘆薈萃取、椰子油等植物萃取，以及藍銅三胜肽與神經醯胺，多重抗乾裂成分，顏色均勻飽滿不卡紋，與同色的釉光潤澤亮唇蜜疊擦，更能打造漸層效果，散發出完美的極霧印象。

「宛若原生淡腮紅」粉體細緻柔滑，三款不同暖度的低彩度腮紅，自然顯色不失手，呈現彷彿天生好氣色的妝容，搭配精煉堅果籽油、荷荷巴油、橄欖油、甜杏仁油、乳油木果油等植物油，持久結合底妝，疊擦不卡粉，最淺色「#Bliss」像香草雪糕般的冰霜色調，可提亮蘋果肌，打造清澈妝容；水蜜桃絨毛色調的「#Self care」完美融入東方肌膚，帶來宛若原生的自然紅潤；最深色腮紅「#Can't relate」似乾燥肉桂般的梅漬色調，恰似運動後的潤紅，黃調肌與健美的深色肌膚皆適用。

「母胎彌生打亮餅」是自然的心機打亮，添加堅果籽油、荷荷巴油、葵花籽油、杏核油、洋甘菊花，珠光打亮同時隱藏毛孔不卡紋，精選研發出冷、暖調膚色均適用的特調色澤，「#Heavenly」是適合偏白肌的低調清澈高光，可提亮臉部五官，亦可打亮蘋果肌打造減齡妝感；「#No shade」呈現細緻膚金色澤，是適合所有膚色的低調高光。

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/10/8

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