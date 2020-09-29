來自墨西哥的30歲女星艾莎·岡薩雷（Eiza González），因臉蛋神似安潔莉娜・裘莉(Angelina Jolie)，加上去年演出超夯電影《艾莉塔：戰鬥天使》而受到影迷們注意，人氣迅速攀升。近日，她在個人社群平台上曬出媒體邀請拍攝的「地鐵系列」美照，火辣的低胸上衣讓她好身材藏不住。

艾莎岡薩雷16歲時便以精緻五官與173cm的高挑身材在青少年電視劇《Lola, érase una vez》中擔任女主角，後來陸續演出《荷頓奇遇記》、《玩命再劫》、《艾莉塔：戰鬥天使》、《玩命關頭：特別行動》等電影，今年及明年也將推出新電影《割喉市》及《哥吉拉對金剛》，逐漸打開知名度。

在 Instagram 查看這則貼文 Eiza（@eizagonzalez）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 1 日 下午 1:16 張貼

日前，艾莎岡薩雷接受媒體「Hollywood Reporter」專訪時也拍攝了一系列地鐵美照，在公開的照片中她穿著深藍色的U型領口上衣搭配牛仔褲，對著鏡頭露出甜美燦笑，大秀飽滿雙峰及凹凸有致的好身材，吸引超過69.8萬人按讚。

網友紛紛留言「笑容真好看」、「身材太辣了」、「這種笑容會放電」。