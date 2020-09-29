21歲大陸女星趙露思因演出夯劇《傳聞中的陳芊芊》爆紅，晉升新一代陸劇女神，過去她則以《鳳囚凰》、《哦！我的皇帝陛下》為代表作出道，目前在微博上已突破1364萬粉絲追蹤，人氣居高不下。近日，她的工作室公開一組夏季感滿滿的性感寫真，成功引發粉絲們關注。

近日，趙露思工作室近日釋出一組日常美腿寫真，照片中，她頂著一頭溫柔的咖啡色長捲髮，現身在陽光的場景下，她身穿一套天藍色公主袖洋裝戲水，時不時彎腰並朝著鏡頭甜笑，整體畫面看起來清爽甜美，讓粉絲們看了直呼「如沐春風」 。

21歲大陸女星趙露思婀娜多姿的身材令人稱羨。（圖／摘自微博@赵露思工作室官微）

趙露思本身就是氣質溫婉的少女，因此很適合淺色系穿搭，這套洋裝以藍天配上白雲的印花作為設計，看起來相當俏皮，在胸前有著V字設計，在胸下及腰部也有修身剪​​裁，裙擺則是倒V開衩，意外透出邪惡黑影，婀娜多姿的身材令人稱羨。

21歲大陸女星趙露思婀娜多姿的身材令人稱羨。（圖／摘自微博@赵露思工作室官微）

同一組寫真中，趙露思更置身在室內的場景，她慵懶的側坐在床上，一樣能看出她白裡透紅的好膚質，好身材清純又性感，一系列寫真才剛曝光就引發討論，網友們紛紛回應：「趙露思我喜歡你」、「姊姊小心曝光」、「真的好美」、「我吃姊姊的顏值」、「愛了愛了」等。