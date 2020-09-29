在邁入秋冬之時，皮膚總會出現各式各樣的小毛病，各種脫皮、浮粉、泛紅，甚至大冒痘，如果明天就要出席重要場合怎麼辦？以下的換季急救保養術，說明如何鎮靜換季中的肌膚，換季期間也能擁有穩定的膚況。

每每來到10月天氣開始轉涼之際，肌膚也出現容易癢、出油、粉刺痘、脫皮等不適，這些都是換季造成的現象，也是保養品該更換的徵兆。建議秋冬選購清潔保養品時，應特別留意避開刺激性清潔成分，植物性、弱酸性等溫和的配方為首選；另外溫差變化大時，保溼工作做得好，就能降低衍生其他肌膚問題的機率，加強保溼、質地清爽的精華液就非常建議在這個時候來使用。

▍1.睡前充分保溼

臉上大脫皮，睡前保濕要做足！睡前保養是一種神聖的儀式，結束一天的疲勞後，給自己的肌膚最完整的照顧，獎勵辛苦的自己，並準備迎接新的一天的挑戰。

睡前應充分做好保溼。（示意圖／shutterstock提供）

▍2.選擇溫和保養品

在換季時由於溫度與濕度的變化，皮膚也很容易敏感不適，像是乾燥脫屑、搔癢、痘痘，或是出現脂漏性皮膚炎、異位性皮膚炎惡化等問題，為了降低敏感肌出現皮膚狀況的機會，建議秋冬選購清潔保養品時，應特別留意避開刺激性清潔成分，植物性、弱酸性等溫和的配方為首選。

改用低刺激性、不含酸類成分的溫和保養品。（示意圖／shutterstock提供）

▍3.妝前加強保溼

換季時最容易遇到的就是浮粉，特別是眼下或鼻翼等容易產生細紋的地方，所以妝前保濕也超重要，如果上完妝才發現，浮粉浮到不行，妝容一點也不服貼，那就來不及了！善用妝前急救小物，體面出門，持妝一整天。

化妝前善用急救小物加強保溼，例如含保溼成分的妝前乳、保溼噴霧、急救面膜等。（示意圖／shutterstock提供）

▍4.觀察膚質變化更換底妝

底妝是妝容中非常重要的一個步驟，適合的底妝產品也會隨著季節改變，季節都換了，底妝也別漏掉。觀察自己秋冬膚質的變化，並選擇適合的底妝，就能避免膚質和粉底鬧不合，妝容也會更服貼自然。