南韓30歲知名女星潤娥，近日除了接下新電影《機密同盟2》與《奇蹟》，也接著趕拍全新戲劇作品《Hush》。這兩日網路上流出粉絲拍到的拍攝現場直擊畫面，並公開潤娥的清新「短髮新造型」，吸引大批粉絲討論。

潤娥由女團少女時代出道後，清純形象深植人心，即使出道多年依然是不少男性心目中的女友理想型。2017年少女時代其他成員因合約到期離開後，潤娥便將事業重心轉往戲劇圈發展，陸續接演《總理與我》、《THE K2》、《王在相愛》等電視劇，並在去年以電影《極限逃生》創下超高票房成為一線女演員。近日，潤娥經紀公司表示曾在2017年演出電影《機密同盟》的她，也確定接下《機密同盟2》，與前輩玄彬、劉海鎮等人再度攜手合作，令粉絲們相當期待。

在 Instagram 查看這則貼文 @yoona__lim 分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 31 日 上午 7:14 張貼

另外，睽違3年，潤娥也接下電視劇《Hush》飾演實習記者與大咖影帝黃晸玟一同飆戲，而近期積極趕拍的她，一場路邊的戲被路人給補獲，並在網路上公開了側拍畫面。只見她竟剪掉了長髮，以一頭及肩的短髮亮麗現身，配上襯衫與寬版毛衣，看起來舒適又不失專業。

不少網友看了紛紛留言「影帝與女神的合作怎麼能不看」、「這組合太誇張了」、「潤娥短髮也超有氣質的」、「短髮也很適合她」意外引發話題。