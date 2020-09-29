經典袋鼠標誌魅力難擋，女星鬼鬼吳映潔及席惟倫兩位明星搶先穿上Kangol x H&M聯名系列款式，大膽展現屬於新世代的街頭潮流！Kangol x H&M聯名系列將於9月24於全台門市販售，實際商品以現場門市為主。
從洋裝、側背包到針織洋裝都一應俱全，鬼鬼換上一套中空設計套裝，胸前以挖空點綴，讓好身材若隱若現，風格活潑又討喜，她先前也把一系列寫真曝光在個人IG上，並寫下，「袋鼠辣妹。」
席惟倫則表示，「這次H&M出了我的命定款！」她換上黑色螺紋裙，合身剪裁讓整個人看起來超顯瘦，側邊開衩有一個微性感的氛圍，堪稱女神級滿分穿搭。
系列代言人Mabel在Instagram Stories為最新歌曲Bad Behaviour推出全新互動影片。粉絲及關注者可以使用Kangol x H&M的獨家濾鏡，創作屬於自己獨一無二的影片，並與世界各地成就自我世代的成員們分享，濾鏡將自9月10日在H&M的Instagram帳號獨家上線。
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