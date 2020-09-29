大陸女星Angelababy（楊穎）與黃曉明結婚5年，育有一子「小海綿」，以姣好身材配上混血臉蛋走紅，即使邁入31歲依舊維持美麗外型，是辣媽界的穿搭指標，一舉一動都是粉絲們關切的焦點。近日，她身穿一襲黑色長裙亮相跨次元新星發布會，透過穿搭秀出完美的鎖骨線條。
在最新活動造型上，Angelababy身穿一套露肩連衣裙現身，上身搭配的格紋拼接布料看起來相當時髦有層次，尤其抹胸設計凸顯出她纖瘦的鎖骨，肩膀的針織裝飾就像天鵝的翅膀一樣，加上不規則裙擺，造型高貴如湖畔的白天鵝。
Angelababy在這組湖畔天鵝大片中，除了穿搭吸睛，更搭配一頭溫柔浪漫的波浪捲髮，完美詮釋靈動優雅氣質，當了媽依舊不減少女感，姣好體態令人稱羨，美照一曝光就廣受好評。
Angelababy每每發文就會造成話題，粉絲們看了也紛紛大讚：「又甜又颯」、「是天鵝公主啊」、「這是真仙女本人了 」、「個性十足」、「baby眉眼間盡是溫柔與浪漫」等。
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