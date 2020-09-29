44歲大陸女星趙薇因出演電視劇《還珠格格》迅速竄紅，出道多年以凍齡高顏質聞名，縱使已經結婚當了媽媽，依舊是不少粉絲們心目中的白富美女神。近日，在《演員請就位》發布會上，趙薇以一身帥氣「總裁裝」性感出席，以下身失蹤穿搭大秀美腿，因皮膚白到發光引發熱議。

趙薇穿一襲黑色西裝配上短裙，並穿上綁帶式的長筒軍靴，讓一雙白滑長腿成為亮點，身材曲線看起來穠纖合度，讓眾人看了紛紛回應：「我薇超帥」、「好酷好美的導演」、「愛你的一顰一笑」、「這身西裝好好看！！！我要去找同款！！！期待《演員請就位2》」等。

趙薇以一身帥氣黑色西裝裙性感出席《演員請就位》發布會。（圖／摘自微博@赵薇工作室）

趙薇以一身帥氣黑色西裝裙性感出席《演員請就位》發布會。（圖／摘自微博@赵薇工作室）

趙薇再度加入演技類真人秀綜藝節目《演員請就位》第二季，身為導演的她再度驚喜亮相，與大家面對面交流，她在舞台上表示，「我覺得不管跟任何人在一起，只要有心，都能夠得到學習和成長。」令粉絲們相當期待她與演員們未來在節目中碰撞出精彩火花。

趙薇以一身帥氣黑色西裝裙性感出席《演員請就位》發布會。（圖／摘自微博@赵薇工作室）

本月，趙薇頂著一頭藍髮登上時尚雜誌MadameFigaro中文版封面，換上一套黑色皮革套裝，胸前拉鍊半開，極度貼身的設計讓她的好身材一覽無遺，S曲線相當惹火，讓她化身搖滾酷女郎，令大票粉絲們看了又驚又喜。