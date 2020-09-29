2020年9月， Gucci 宣布知名歌手兼演員鹿晗出任品牌代言人，演繹 Gucci 彩妝系列全新形象廣告，共同探索品牌更多關於美的自我宣言。一系列由鹿晗出演的 Gucci 香氛及彩妝形象廣告與影片，延續了品牌的超現實復古美學風格；運用虛實交錯的拍攝手法，帶領觀眾跟隨《 Gucci 列車長》鹿晗，一起登上穿梭於不同時代的 Gucci 快車。

一段奇幻的東方「頑美」之旅就此開啟，透過生動情節與電影氛圍，逐一揭曉 Gucci 絢麗的彩妝產品；影片中出現的 Gucci 柔焦凝光粉餅、 Gucci 不羈世界睫毛膏、 Gucci 系列唇膏及香氛，都成為了觸發這段奇幻旅程的魔幻物件。

Gucci 彩妝系列，更是打破對於彩妝的刻板印象和傳統窠臼，大膽打造了一個無性別限制、美麗而無畏的勇敢新世界。（圖／品牌提供）

鹿晗一直以忠於自我、勇於表達而被大眾關注和喜愛，這一特質也與品牌創意總監 Alessandro Michele 不拘一格的自我表達美學不謀而合。而 Gucci 彩妝系列，更是打破對於彩妝的刻板印象和傳統窠臼，大膽打造了一個無性別限制、美麗而無畏的勇敢新世界。

Gucci 彩妝系列，更是打破對於彩妝的刻板印象和傳統窠臼，大膽打造了一個無性別限制、美麗而無畏的勇敢新世界。（圖／品牌提供）

對於與 Gucci 的合作，鹿晗表示：「能夠成為 Gucci 品牌代言人，我感到非常榮幸。我一直對於 Alessandro Michele 所建構的多元文化美學世界感到嚮往，特別是不拘泥於傳統審美，對於自我表達理念的推崇；無論是彩妝、香氛或服飾，都能讓我更自信展示獨一無二的自己。非常期待未來更多靈感迸發的精彩合作。」