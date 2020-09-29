2020年9月， Gucci 宣布知名歌手兼演員鹿晗出任品牌代言人，演繹 Gucci 彩妝系列全新形象廣告，共同探索品牌更多關於美的自我宣言。一系列由鹿晗出演的 Gucci 香氛及彩妝形象廣告與影片，延續了品牌的超現實復古美學風格；運用虛實交錯的拍攝手法，帶領觀眾跟隨《 Gucci 列車長》鹿晗，一起登上穿梭於不同時代的 Gucci 快車。
一段奇幻的東方「頑美」之旅就此開啟，透過生動情節與電影氛圍，逐一揭曉 Gucci 絢麗的彩妝產品；影片中出現的 Gucci 柔焦凝光粉餅、 Gucci 不羈世界睫毛膏、 Gucci 系列唇膏及香氛，都成為了觸發這段奇幻旅程的魔幻物件。
鹿晗一直以忠於自我、勇於表達而被大眾關注和喜愛，這一特質也與品牌創意總監 Alessandro Michele 不拘一格的自我表達美學不謀而合。而 Gucci 彩妝系列，更是打破對於彩妝的刻板印象和傳統窠臼，大膽打造了一個無性別限制、美麗而無畏的勇敢新世界。
對於與 Gucci 的合作，鹿晗表示：「能夠成為 Gucci 品牌代言人，我感到非常榮幸。我一直對於 Alessandro Michele 所建構的多元文化美學世界感到嚮往，特別是不拘泥於傳統審美，對於自我表達理念的推崇；無論是彩妝、香氛或服飾，都能讓我更自信展示獨一無二的自己。非常期待未來更多靈感迸發的精彩合作。」
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