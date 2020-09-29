「臉好油、好多粉刺、長痘、毛孔粗大」，這些肌膚狀況也發生在你身上了嗎？針對抗痘，ETUDE全新升級配方推出不荳留草本茶樹系列，溫柔調理痘痘肌！

在台灣許多人都有粉刺、毛孔粗大的困擾，尤其是現在正值換季，天氣不穩讓皮脂分泌不正常，想要改善出油、粉刺、痘痘、毛孔問題，但又怕使用酸類保養品會讓肌膚脫皮，上妝不服貼；其實選擇較溫和、弱酸性配方的保養品，就能無痛調養出油、粉刺肌，不再需要忍受肌膚激烈代謝造成的脫皮！

不荳留草本茶樹系列。（圖／品牌提供）

每天就從洗臉開始清除過多皮脂與幫助角質代謝，「不荳留草本茶樹舒緩洗面乳」幫助肌膚維持弱酸性的pH值，降低致痘的可能性，含 水楊酸有助於清除過多皮脂與幫助角質代謝；接續使用「不荳留草本茶樹舒緩調理露」進行鎮定舒緩，添加86%茶樹葉水，強化肌膚保濕與二次清除多餘角質，保持毛孔清爽，最後進行「不荳留草本茶樹舒緩調理乳」，添加30%茶樹葉水，質地清爽不黏膩的弱酸性乳液，溫和調理肌膚，平衡勻淨膚色。

若想要加強淨化肌膚，推薦「不荳留草本茶樹淨緻面膜」，添加爐甘石成分、茶樹葉粉、高嶺土成分，集中清除毛孔中的細小汙垢，輕柔的清潔老廢角質，霜泥狀劑型不乾澀，大幅減少刺激，保持水潤感。利用水楊酸來控制肌膚困擾，並且透過茶樹葉水、茶樹油、魚腥草萃取物來舒緩肌膚不適；積雪草，馬齒草萃取物來強化肌膚快速修護，天天用，維持弱酸性健康肌。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 不荳留草本茶樹淨緻面膜*1

★公佈時間 ｜ 2020/10/8

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