每到中秋，家家團圓歡慶的烤肉時光又來了，今年還想再自己烤嗎？要準備食材，要製作美味醬料，或是只是灑鹽加黑胡椒的吃法，會不會太無聊，大肆吃喝過後還要面對殘酷的收拾環境，真的太麻煩了，2020年中秋節就換點口味，到ABV加勒比海餐酒館享用火烤美食！
ABV加勒比海餐酒館推出中秋節火烤海陸優惠組合餐，超限時優惠，從09/30至10/04，只要到店內消費，就能點到期間限定版的四人、六人套餐。本次火烤海陸優惠組合套餐就是要讓大家大口吃肉大口喝酒，以加勒比海式的火烤料理為本次菜單重點，海底游的、路上走的一次滿足你的味蕾。
其中絕對不能錯過、餐廳公關首推的就是牙買加Jerk Pork傑克肋排(6品)，這可是牙買加最有名的國菜，相傳 Jerk Pork 是牙買加逃犯，入山藏匿前用當地盛產的食材加煙燻技巧製作出的逃難美食；因牙買加治安關係，導致就算到當地想品嚐在地的Jerk Pork也因此卻步；但沒關係，ABV團隊將牙買加當地口味復刻回來了！
除了上述的重點菜色之外，玉米脆片、沙拉、加勒比海香料飯、斑點公雞黑豆飯、加勒比海炸雞、ABV招牌檸香炸雞翅、經典古巴三明治等美味料理，都在這次的加勒比海風味中秋火烤海陸優惠組合餐裡面。4人套餐超值組合價2599元，6人套餐超值組合價3599元，中秋節聚餐又多了一個新選擇！
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