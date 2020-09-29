全球疫情趨緩，時尚圈也努力恢復步調，以視頻直播等方式舉辦服裝秀，寶格麗在米蘭時尚圈同步發表春夏配件新品，採用繽紛五彩和閃亮的彩寶色調，充滿歡樂與希望，德國公主Lilly Zu Sayn Wittgenstein Berleburg也親臨會場鑑賞，以行動力挺寶格麗。
後疫情時代，時尚界透過美與創意，為世界帶來正能量，寶格麗發表明年「Arkadia21」系列包款，Arkadia在古希臘文化中為「烏托邦」的意思，透過經典的Serpenti蛇形標誌，詮釋世界因疫情不斷蛻變與重生，全系列圍繞著三個主題：AUTENTICITA（真實）、AMORE（愛）、ARMONIA（和諧），以希望面對未來，努力突破危機。
德國公主Lilly Zu Sayn Wittgenstein Berleburg為了配合主題，穿上綠色長袍與會，長袍上以幾何拼貼、亮片刺繡等手法詮釋，與手中的Serpenti包呼應成趣。
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