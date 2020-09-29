後疫情時代民眾防疫意識升級，在強化個人清潔衛生同時，也進一步關注居家清潔抗菌工作。辛苦打掃家務同時，千萬別讓未徹底清潔殺菌、易藏汙垢的傳統抹布成為孳生病菌與異味的亂源！

根據調查顯示，一般家戶中最常見的細菌溫床是未徹底清潔滅菌的抹布，傳統抹布上常見的細菌高達19種，包括大腸桿菌、金黃葡萄球菌、沙門氏菌、甚至致命的綠膿桿菌等，一條連續使用數日、未徹底清潔殺菌的傳統抹布每平方公分上可積藏數億隻細菌，相當於馬桶周邊所測得細菌數的29倍之多。專家建議家中傳統抹布平均每兩天就必須用消毒水殺菌、並以60度以上高溫蒸煮，才能完成徹底殺菌，但這兩個步驟耗時又費工，對忙碌的上班族或主婦而言真的太麻煩！

為提升居家清潔抗菌效率，家庭用紙領導品牌舒潔Viva特別引進在韓國銷售No.1的「拋棄式抹布」，這款在韓國一上市就造成轟動的熱銷品，採用創新高科技強韌紙纖材質、可重複清洗使用不易破，速乾易擰特性可有效減少細菌與異味孳生，產品表面的蜂巢壓紋更提供強效去污清潔力，適用情境包括廚房餐桌、客廳臥室與浴室廁所等，無論是灰塵微粒或重度油汙都可一紙搞定。

舒潔Viva拋棄式抹布。（圖／品牌提供）

為突顯產品在韓國熱銷No.1的特色，舒潔品牌特別創新製播充滿韓劇Fu的網路極短劇「Dear拋棄吧」，以Kuso方式找來超帥歐爸與地方媽媽演出，創造出讓人捧腹爆笑的韓式台語經典台詞，影片9月中上線不到兩周就直逼2百萬瀏覽人次觀看，引起廣大網友留言回響，有的網友甚至說「好笑到明知是廣告，還是忍不住看了好幾遍！」

▍活動

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★獎品內容 ｜ 舒潔Viva拋棄式抹布*1

★公佈時間 ｜ 2020/10/8

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