來自美國的好萊塢女星艾兒·芬妮(Elle Fanning)，近日受邀登上時尚雜誌封面，在公開的照片中只穿著黑色的內衣褲，大秀凹凸有致的好身材，令網友看得臉紅心跳。

艾兒芬妮擁有甜美臉蛋、空靈大眼，加上白皙透亮的皮膚，年僅22歲便與姐姐達科塔·芬妮(Dakota Fanning)一樣勇闖好萊塢，陸續演出《九度空間》、《班傑明的奇幻旅程》、《超級8》等電影中嶄露頭角，2014年接下電影《黑魔女：沉睡魔咒》中的小公主一角後以精湛演技成功打開知名度。

在 Instagram 查看這則貼文 Elle Fanning（@ellefanning）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 1 日 上午 9:13 張貼

日前艾兒芬妮受邀登上時尚雜誌《Vanity Fair》的封面，網路上陸續釋出形象美照，只見她一連換上多套造型，主封面照裡她穿著透視長裙，性感美胸及長腿若影若現十分性感；另外一套造型更直接換上黑色內衣及短褲，讓原本就粉嫩的肌膚看起來更加白皙，PO出照片短短一天便吸引超過61.9萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 Elle Fanning（@ellefanning）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 22 日 上午 9:58 張貼

紛紛留言大讚「這組照片太美了」、「公主好仙」、「笑起來真燦爛」。