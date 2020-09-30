38歲的南韓知名女星宋慧喬，恢復單身後魅力依舊，即使已有ㄧ年未推出新作品，廣告代言還是紛紛找上她。近日，網路上再度公開多張她為鞋履品牌所拍攝的形象美照，白皙的發光美腿引發網友討論。

宋慧喬去年與男星宋仲基結束一年多的短命婚後，她便宣布休息一段時間，不再對外回覆婚姻相關的問題。但即使如此，宋慧喬的人氣始終居高不下，帶貨力同樣強勁，除了接下國際珠寶品牌外，還是精品鞋履「SUECOMMA BONNIE」長期合作的女星。

在 Instagram 查看這則貼文 pick_0621（@dkssidsid）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 28 日 下午 6:31 張貼

近日，鞋履品牌在網路上公開多張宋慧喬所拍攝的秋冬形象美照，只見她換上多套冬衣造型配上一頭波浪長髮，散發知性女人味。但其中幾張照片中，她不僅外套脫一半，露出內搭深V背心與香肩，「下衣失蹤」的洋裝造型更讓白皙美腿看起來更加修長；還有一張坐在椅子上抬起雙腳的照片，也意外讓翹臀隱約現形十分性感。

在 Instagram 查看這則貼文 SH_Kyo（@hyekyo.__pix）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 28 日 上午 10:23 張貼

粉絲們看了再度留言大讚「姐姐正常營業了」、「穿冬衣也性感」、「腿真美」、「姐姐快點復出拍戲吧！想死你了」。