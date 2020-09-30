Brunello Cucinelli 於麗晶精品開設全新店面，店內設計靈感源自義大利的經典風格。演技派男星張孝全今日也特地現身開幕活動，張孝全表示，自己穿衣服最注重材質舒服和款式也是簡單經典，這兩項正是 Brunello Cucinelli 最大的特色，尤其是品牌的義式剪裁，非常適合我的身型。

西裝上衣的特點始終在於貼合的穿著感，以此來突顯男士身形，新款型從外套款式中汲取設計靈感。服裝運用考究的面料，搭配柔軟的長褲，具有現代感，加強日常穿搭的多功能性。精心設計的大衣、Caban外套、派克大衣款式眾多，打造出可以應對任何場合的風格，在季節變換中帶來恰如其分的呵護。

張孝全出席Brunello Cucinelli秋冬新品鑑賞會（圖／品牌提供）

全新款型採用略微更加柔軟的直身設計，對經典外套的剪裁加以豐富，提供可以與溫暖針織開衫相提並論的舒適度。長褲的合身剪裁體現在賦予造型現代感的細節之中，特別是具有經典風格的款型，舒適的穿著感一如既往。口袋和細節的設計讓運動風格的服裝呈現與眾不同的特質，手工製作工藝讓著名日本丹寧面料倍顯考究。

張孝全（右）與名模林韋君出席Brunello Cucinelli秋冬新品鑑賞會（圖／品牌提供）

店內陳設以大地色系為主，白色牆面與木質色調為基底，掛上富有歷史感黑白照裝飾，增添人文氣息。目之所及皆是柔和的淺色調系，光線滲穿透店內，營造溫暖、輕鬆寧靜的感覺，體現了品牌一貫的低調內涵。