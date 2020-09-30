馬來西亞正妹周甄娜（Jenna）以火辣身材和158公分的小隻馬身高走紅，被眾多粉絲們封為「真人版娜美」，目前她除了是知名直播主，更是瘦身品牌代理商，目前IG粉絲數已突破232萬人關注。近日，「胸比臉大」的周甄娜又發出背殺辣照，瞬間引發話題。

周甄娜的作風向來惹火前衛，從不吝嗇展現好身材，近日，周甄娜火辣現身在泳池旁邊，以一身黑紅配色穿搭入鏡，上身的黑色運動BRA幾乎藏不住傲人美胸，下半身的真理褲也彈出半顆蜜桃臀，上下齊露的尺度令人看了超害羞。

周甄娜先是側身對著鏡頭放電，可看出內衣背部採取大U字惹火設計，熱褲則堪稱開衩程度，左右雙邊的大腿處都大膽秀出白皙的屁股蛋，差點撐爆真理褲，不科學美尻讓大票粉絲全被誘惑。

在 Instagram 查看這則貼文 JENNA 周甄娜 ｜ KALYSTA全国总代理（@jenna_chew）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 19 日 下午 9:49 張貼

周甄娜在貼文中寫下：「今天是個小辣椒」，以俏皮語氣發文和大家互動，令粉絲們瞬間暴動，紛紛激動回應：「你的笑容有正能力」、「我喜歡吃辣椒，特別是小辣椒。」、「火辣辣」、「最美的女人」等。