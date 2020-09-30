來自瑞典的31歲知名超模艾爾莎·霍斯克(Elsa Hosk)，不久前才在個人社群平台上分享多張穿搭照展現纖細好身材，沒想到近日突然公開自己已懷胎多月的巨型孕肚與全裸辣照，凹凸有致的身材曲線，短短一天便吸引超過65.4萬人按讚。

艾爾莎·霍斯克擁有空靈容貌與177cm的高挑身材，因從小喜愛籃球，在讀書時便加入學校的女子籃球隊，後來因為亮麗的外表被星探挖掘後受到多本雜誌青睞而漸漸轉往模特兒界發展，之後還成為知名內衣品牌「維多利亞的秘密天使」（Victoria's Secret Angels）成員之一，加上火辣的穿搭風格讓她人氣暴漲，在網路上受到超過629.4萬名粉絲追蹤。

在 Instagram 查看這則貼文 elsa hosk（@hoskelsa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 15 日 上午 7:58 張貼

而一向對於感情生活十分低調的艾爾莎·霍斯克，在IG上多半是分享平日的穿搭風格、保養資訊以及品牌合作的時尚大片，沒想到近日卻突然曬出「大尺度的全裸照」，只見她將外套脫一半理面一絲不掛，僅用雙手及長腿遮住重點部位，但往下一看才發現她的D型孕肚。

在 Instagram 查看這則貼文 elsa hosk（@hoskelsa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 29 日 上午 5:47 張貼

原來，艾爾莎與英國籍男友Tom Daly交往將近4年，已在年初懷有身孕，直到近日才大方公開分享懷孕喜悅，但她的雙手雙腳依然十分纖細，加上巧妙的穿搭技巧讓她這段時間絲毫看不出破綻。不少大咖明星看到貼文也紛紛留言恭喜她成為「時尚孕媽咪」。