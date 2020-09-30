足球金童大衛貝克漢（David Beckham）的大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham），在今年7月宣布與「變形金剛女神」妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）訂婚，小倆口打從公開後就狂曬恩愛，這對俊男美女組合深受不少人喜愛，粉絲們也都相當祝福。

布魯克林及妮寇拉佩茲這對小夫妻時不時就會發出合照示愛，近日，只見兩人默契時十足發出同一則影片放閃，影片中，兩人忘情熱吻，從臉一路親到脖子，男方先是在貼文中寫下：「Baby」，妮寇拉佩茲則打上：「bb」，畫面更逗趣拍到妮寇拉的長腿，令人看了哭笑不得，兩人相配的高顏值羨煞眾人，令不少粉絲們看了大讚：「模範夫妻」、「真的好幸福」、「超甜蜜」、「請問我是看到腳嗎？」等。

在 Instagram 查看這則貼文 nicola（@nicolaannepeltz）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 20 日 下午 7:00 張貼

今年25歲的妮寇拉佩茲是美國人，擁有2分之1的猶太血統及遺傳自超模媽媽克勞蒂亞海夫納（Claudia Heffner）的姣好基因，一頭性感金髮配上166cm的高挑身材，笑起來燦爛甜美更帶有神秘感，氣質相當特殊。

在 Instagram 查看這則貼文 nicola（@nicolaannepeltz）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 12 日 下午 4:28 張貼

妮寇拉佩茲起初在電影《降世神通：最後的氣宗》中嶄露頭角，隨後2014年在電影《變形金剛4：絕跡重生》及《變形金剛5：最終騎士》中擔任女主角爆紅，晉升人妻後，她則積極替婆婆維多莉亞貝克漢宣傳品牌，一家人感情融洽。