45歲香港女星佘詩曼（Charmaine Sheh）過去以港姐頭銜出道，在古裝劇《後宮甄嬛傳》中飾演反派「嫻妃」一角走紅，自然深刻的演技深受不少粉絲支持。戲外的她更靠著姣好臉蛋成為全民女神，身高164cm的她既纖瘦比例又好，就連高貴禮服都能駕馭。近日，她大方在個人社群平台上分享一系列「秋日OOTD」寫真，養眼畫面令人看了狂噴鼻血。

照片中，佘詩曼以宛如居家服的細肩帶洋裝出鏡，這套黑裙帶有反光布料，更融入吊帶元素，瞬間體現出撩人氣質，上半身有著露鎖骨V字設計，過程中項鍊意外卡住超惹火，裙擺則有著寬大蕾絲花邊，搭配她的中分披肩長髮，若隱若現的曲線格外性感，最後腳踩風格性感的黑色尖頭西部牛仔長靴，酷帥潮流感十足。

香港女星佘詩曼穿上宛如居家服的黑色細肩帶洋裝火辣出鏡。（圖／摘自微博@佘詩曼Charmaine）

佘詩曼同時在貼文中發問，「1.頭髮保持這個長度 2.再留長一點 3.剪短一點點」，希望粉絲們幫忙給意見，更親自一一回覆意見，展現親民的一面相當圈粉。

香港女星佘詩曼穿上宛如居家服的黑色細肩帶洋裝火辣出鏡。（圖／摘自微博@佘詩曼Charmaine）

佘詩曼身材完美到令人稱羨，藏不住成熟女人味，讓大票粉絲們看了不禁狂讚：「我又愛你愛得無可自拔」、「留長很大聲的那種我愛長髮曼」、「阿佘作品，必屬佳品」、「重看使徒行者，依然好看」、「狀態太好了吧」等。