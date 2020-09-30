搞怪與俏皮的萬聖節是南瓜和黑貓的主場，星巴克於10月5日全門市推出期待的萬聖檔期，包括有聚焦於南瓜風味的咖啡飲品，從風味那堤、巧克力那堤到冷萃、氮氣冷萃一次登場。當然，更少不了永遠只有更可愛的黑貓們，今年眨著大眼神秘現身，以華麗復古或是冷酷的可愛裝扮，化身為包裝食品及各式商品俏皮到來，邀請顧客一起在星巴克歡度萬聖。

本次檔期特別推出被譽為星巴克傳奇秋季飲品的「南瓜風味那堤」，自2003年誕生於西雅圖星巴克總部，至今已有16年歷史，每每一推出都造成轟動，火紅程度甚至國外社群還特別為它創了一個#PSLSeason的主題標籤。

「南瓜風味那堤」以秋季經典糕點南瓜派作為風味設計來源，將經典義式濃縮咖啡與牛奶混合，添加南瓜、肉桂、荳蔻、丁香等香氣，濃郁的辛香料與南瓜香氣，特別能感受專屬西洋萬聖的節慶氛圍，另也推出以「南瓜風味那堤」延伸而出，在地開發的「南瓜風味巧克力那堤」及重度咖啡愛好者可嘗試的「南瓜風味冷萃咖啡」與「南瓜風味氮氣冷萃咖啡」。

裝著6片紅寶石巧克力的胖肚肚黑貓零錢包NT360，不論是放在桌上或是包包中，無時無刻療癒你忙碌的生活。（圖／品牌提供）

黑貓尾巴零錢包，售價NT450。（圖／品牌提供）

萬聖檔期，當然最期待的就是黑貓的系列產品，包括包裝食品部份推出裝有紅寶石巧克力的胖胖「貓咪零錢包」。商品系列則以黑貓為主角，化身為華麗復古的爵士或是冷酷的吸血鬼，各種俏皮神祕的可愛裝扮，絕對讓人驚喜不已，除於全門市10月5日同步販售外，線上門市更另推出四款限定商品，也是不容錯過。

黑貓公爵馬克杯，售價NT620。（圖／品牌提供）

黑貓派對馬克杯，售價NT620。（圖／品牌提供）

黑貓夜遊馬克杯，售價NT350。（圖／品牌提供）

黑貓南瓜裝扮馬克杯，售價NT520。（圖／品牌提供）

黑貓嘉年華馬克杯，售價NT520。（圖／品牌提供）

黑貓尾巴冷水壺，售價NT700。（圖／品牌提供）

淘氣黑貓造型盤，售價NT420。（圖／品牌提供）

黑貓小物收納包，售價NT450。（圖／品牌提供）

黑貓隨行杯袋，售價NT480。（圖／品牌提供）