早餐是一天中最重要的一餐，臺灣早餐的變化性尤其豐富，歷經各種不同的文化及社會的發展變遷，從早期的醬菜配飯，到各式傳統小食、燒餅油條、西式早點等，隨著社會經濟發展程度因應而生，加上異國美食的蓬勃發展，讓臺灣的早餐文化更加多元更加精彩。

為推廣台灣早餐文化，真芳特別與臺北文創記憶中心現正展出的「嘿！早餐吃什麼？」合作，於10/5、10/6、10/8、10/9舉辦四場大台北「早餐跳島計畫」，每場約6個名額，每人300元報名費，從慈聖宮、阜杭豆漿、美而美到樂子餐廳與真芳等，新舊世代早餐交替，由真芳早餐店老闆張文哲帶隊導覽，讓大家更深入體驗早餐文化！

慈聖宮傳統早餐口味簡單樸實，尤其傳承四代的「肉粥」必吃。（圖／邱映慈攝影）

阿錦海產砂鍋魚頭料多味美，加入一大片蛋酥讓口味更濃郁。（圖／邱映慈攝影）

台北大稻埕的慈聖宮，特色是那限時的早午餐，最具代表性的就是傳承四代的「肉粥」，大骨熬煮的粥，保留米飯的咬勁，搭配油蔥及赤肉，口味簡單樸實，搭配炸得鹹香酥脆的紅糟肉，是行家推薦的道地組合。1958年創立的阜杭豆漿，販售傳統中式早餐，受到消費者與各國遊客歡迎，必點招牌「厚燒餅夾油條」更榮獲必比登推薦！隨著現代人生活習慣的改變，假日睡到自然醒的早午餐文化開始盛行，「樂子the Diner」於2006年成立，屬於台北早午餐的鼻祖之一，以炒蛋、培根、馬鈴薯等美式餐點為主。新世代的台北早餐將老一輩流傳下來的好味道再次變化出新的風貌，以真芳為代表，招牌炭烤吐司及古早味粉漿蛋餅是傳承至老一輩的手藝，在食材的選擇與品牌塑造上摻入了新時代作法，讓台味早餐在年輕世代發光發熱！

真芳門市推出展覽限定的「台味早餐系列」。（圖／邱映慈攝影）

另外，即日起到10月12日，真芳門市推出展覽限定的「台味早餐系列」，超台的肉絲菜脯蛋餅與花生醬肉鬆三明治只要憑著展覽的導覽卡即可購買，並享有優惠折抵10元或贈送紅茶一杯。

花生醬肉鬆三明治可吃到滿滿的肉鬆、花生醬和軟嫩的滑蛋。（圖／邱映慈攝影）