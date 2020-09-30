年末即將迎接各種節日，身邊漸漸渲染上快樂的氣氛，各大品牌也陸續推出節慶限定的美妝品，資生堂國際櫃將推出「限量銀座慶典限定系列」，包裝特別跨界與藝術家合作，將熱賣的3款唇色收入精美的小禮盒中，無論是送禮或買來犒賞自己都OK！

年末的慶典時刻，資生堂國際櫃推出SHISEIDO限量銀座慶典限定系列，以「CELEBRATE YOUR BEAUTIFUL MOMENT」為主題，每一位女性獨一無二的美，都值得被歡慶。限量包裝特別跨界與藝術家館鼻則孝合作，將傳統日本千年工藝與當代藝術融合，透過大膽色彩與和式圖騰，細細感受源於日本千百年優雅藝術風采。包裝設計以日本文化中兩大華美核心元素：唐草紋KARAKUSA與雲朵圖騰CLOUD詮釋日本傳統元素意象，完美呈現永恆與瞬間的平衡。

包裝設計以日本文化中兩大華美核心元素為主軸。（圖／邱映慈攝影）

MODEL示範色為#505偷窺狂熱。（圖／邱映慈攝影）

特殊限定盒裝收入三支資生堂最熱銷唇彩「摩霧唇膏」，可隨身攜帶的迷你尺寸，創新的質地打造豐富飽滿的色調，服貼雙唇創造出極緻輕盈的粉霧色彩時尚。有別一般霧面唇彩，給予雙脣極致潤澤、超舒適的妝容感受；獨家特殊時尚唇膏切面，更讓妳能夠輕易上手，一抹就能打造摩登極霧美唇。

特殊限定盒裝收入三支資生堂最熱銷唇彩「摩霧唇膏」。（圖／邱映慈攝影）

內含亞洲熱銷斷貨色，包含 #505偷窺狂熱、#508小露香肩、#516異國戀情，無論是單擦或疊擦，都能呈現讓人目不轉睛的絕美唇色。本次的限定唇膏在新光三越百貨搶先10/1發售，其他櫃點則是於10/15後上市；新光三越百貨推出限定活動，只要購買摩霧3色小唇膏銀座慶典限定版，即贈東京銀座限量睫毛夾，數量有限，送完為止。

#505偷窺狂熱唇部試色。（圖／邱映慈攝影）

#508小露香肩唇部試色。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看摩霧3色小唇膏銀座慶典限定版超美！

★獎品內容 ｜ SHISEIDO摩霧3色小唇膏銀座慶典限定版*1

★公佈時間 ｜ 2020/10/15

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。