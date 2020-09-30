圖五：AKACHEN白鑽藍寶紫蝶胸針，藍寶石、鑽石。（AKACHEN提供）

受到新冠肺炎疫情影響，「美聲天后」周蕙這一年來的工作步調全被打亂，但她卻充滿感恩，睽違6年的專輯、年底的演唱會有了更充裕的時間準備，還可以好好思考新造型，「我第一次嘗試深低V領、中空裝的性感裝扮，這些我以前都不敢穿呢！」

周蕙佩戴AKACHEN藍寶紫蝶胸針、玫瑰花苞戒指，她喜歡AKACHEN蝴蝶胸針象徵的意義，蝴蝶破蛹重生，就像是她現在的心境。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Bottega Veneta）

周蕙笑說，她的衣著裝扮一向偏保守，不敢露太多，但這回她有點「豁出去」，首次穿深低V領的性感禮服入鏡，「但其實我有穿小可愛，再請攝影師修片修掉！」一旁的經紀人大笑驚呼：「妳不是說這是秘密，怎麼自己說出來了！」

周蕙以往的曲風以悲傷情歌居多，如今走過工作的低潮，加上大環境充滿低迷悲觀的氣氛，她決定甩開悲情，迎接全新挑戰，新單曲《彎彎的月光》就是全新的曲風，首度融入R&B的性感低沉唱腔，還在MV中踩著高跟鞋翩翩起舞，讓人看見全然不一樣的周蕙。

「大家一定沒想到周蕙會跳舞吧？」周蕙得意地說，她勤練瑜伽多年，身體很軟Q，下腰、一字馬都不成問題，但一直不敢公開跳舞，這回在MV中小試身手，廣受好評，讓她興起要在年底演唱會上載歌載舞的念頭，「但我還在考慮，不要一次變太多，讓歌迷嚇壞了。」

周蕙接受本報邀請進棚拍攝AKACHEN珠寶時尚專題，佩戴品牌最引以為傲的鈦金屬珠寶作品，蝴蝶、蜻蜓胸針栩栩如生，木蘭花苞戒指與耳環唯妙唯肖，讓她愛不釋手，其中她喜歡AKACHEN的蝴蝶胸針，蝴蝶破蛹而出、蛻化成蝶的過程，就像是她現在的心境，因疫情沉寂一年之後，她將像彩蝶一樣擁抱天空、自由展翅飛舞。

AKACHEN是台灣珠寶設計師陳智權的自創珠寶品牌，擅長以輕盈堅硬的鈦金屬鑲嵌寶石，並擁有多項獨家專利，是全球極少數擁有鈦金屬製作專利的珠寶品牌之一，創造靈感源自大自然，並可透過獨家專利工藝技術重現大自然花鳥蟲魚的自然色澤，今年AKACHEN的木蘭藝術珠寶作品還榮獲英國Victoria & Albert博物館購藏，是亞洲第一位作品被V&A博物館購藏的藝術家。

AKACHEN木蘭花苞耳環，鈦金屬鑲香檳鑽和白鑽。（AKACHEN提供）

圖二：AKACHEN藍寶石蜻蜓胸針，藍寶石、鑽石、沙弗萊石。（ AKACHEN 提供）

圖三：AKACHEN石榴石大蜻蜓胸針，石榴石、粉鑽、沙弗萊石。（ AKACHEN提供）