日本高人氣夢幻午茶gelato pique cafe可麗餅咖啡屋，限時11天推出口味超濃郁的北海道牛乳霜淇淋，還有季節限定的栗子可麗餅，身為甜點控怎麼能不去朝聖！

gelato pique cafe可麗餅咖啡屋，嚴選天然新鮮的高級食材，並配合時節不斷推陳出新提供撫慰人心的療癒甜點。此次更是推出超限定新品，僅販售11日的「北海道十勝四葉牛乳霜淇淋」及季節限定「栗子蒙布朗可麗餅」，將北海道濃郁香醇直送到手中，一同品嘗栗子香甜滑順的入秋美味。

栗子蒙布朗可麗餅選用濃郁的栗子泥搭配微量香醇的蘭姆酒，多層次的美味讓人一吃上癮。（圖／邱映慈攝影）

gelato pique cafe再度聯手蜷尾家掀起霜淇淋旋風，「北海道十勝四葉牛乳霜淇淋」曾創下兩日內狂銷近千隻的盛況，首次北上販售，北海道牛乳濃郁醇厚的奶香讓人吃完一支還覺得不夠！來自日本北海道十勝著名的四葉乳品，100%的生乳風味，口感清爽不黏膩，是當地最新鮮，最高品質的乳製品，口感細緻柔滑且入口香醇，清爽、無負擔的夢幻甜點逸品，吃一次就讓你上癮的濃郁好滋味。

北海道十勝四葉牛乳霜淇淋。（圖／邱映慈攝影）

迎接微涼之秋的到來，店內還推出超人氣季節限定新品「栗子蒙布朗可麗餅」，是栗子控不容錯過的入秋最具代表性甜點，以大人系的層次味蕾來設計，選用濃郁的栗子泥搭配微量香醇的蘭姆酒，一口咬下不只滿滿栗子香氣，更有淡淡酒香融入口中，甜而不膩的滋味讓人流連忘返，幸福感爆棚，香醇滋味優雅釋放出濃濃秋日氣息！