以獨特缺角瓶身揚名國際的AROMASE艾瑪絲「5α捷利爾頭皮淨化液」，再傳捷報佳績！繼入圍決選全球美妝大獎Pure Beauty Awards London 最佳永續髮品獎，日前更自全球20地的設計作品中，榮獲「金點設計獎」傳達設計類年度標章殊榮肯定，履創國際榮耀高峰，成功站上世界舞台。

AROMASE艾瑪絲以守護頭皮健康為初心，專注植萃頭皮養護領域，今年自高達2333件作品中脫穎而出，榮獲2020金點設計獎青睞，其極具巧思的缺角瓶身設計，喚起大眾關注容易被忽視的頭皮照護，先前更入圍全球美妝大獎Pure Beauty Global Awards「最佳髮類護理新品」、「品牌創新最佳設計包裝」決選肯定。

「5α捷利爾頭皮淨化液」是專為頭皮養護所研發的液態洗髮精，其獨特創新的瓶身缺角設計，象徵「看不見的缺角守護」，代表過往容易被忽略的頭皮保養問題。在產品外觀設計，洗髮精瓶器右下角以獨特的缺口視覺造型呈現，瓶身缺角處可同時進行傾斜橫放或直立平放；上方尖頭瓶蓋設計不僅方便使用者取用，側邊瓶器刻度的友善設計，更利於使用者辨識提醒產品用量，AROMASE艾瑪絲以多處極具創新的設計巧思，在產品外觀設計及使用友善上展露無遺。

5α捷利爾頭皮淨化液。（圖／品牌提供）

同時，洗髮精瓶身的缺角設計，也代表著社會中不被看見的照護需求，AROMASE艾瑪絲長期深入偏鄉、弱勢族群、各大企業團體，進行公益巡廻頭皮檢測，積極宣導正確的頭皮衛教知識，至今已幫助超過三萬人解決頭皮問題困擾，成功落實讓艾喘息缺角照護計劃，堅定實現行動助人的願景及使命。

AROMASE艾瑪絲在循環永續上也不落人後，更將植萃草本頭皮養護、缺角照護精神，延伸致力於循環經濟與友善地球環境。明星商品「5α捷利爾頭皮淨化液」在今年取得C2C搖籃到搖籃認證，獲亞洲第一支國際C2C銅級專業髮品肯定，產品由內而外深耕品牌價值；不僅於此，更成功榮獲美國非營利組織B型企業認證肯定，是台灣入選B型企業中，唯一專注頭皮保養的髮品企業！持續透過商業的力量，從公司治理、員工照顧、環境友善、社區照顧和客戶影響力等五大面向，發揮企業社會責任影響力，持續落實承諾「成為對世界最好的企業」，讓世界看見台灣。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得5α捷利爾頭皮淨化液*1

★公佈時間 ｜ 2020/10/15

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