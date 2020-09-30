時逢烤肉聚餐、月餅禮盒吃不完的中秋節，大魚大肉淋上高鹽高熱量沾醬的油膩飲食，再搭配含糖飲料、啤酒，容易膽固醇失控飆高、小心健康亮紅燈。根據世界衛生組織（WHO）建議，國人每日攝取的膽固醇應小於300毫克，而月餅中鹹蛋黃的膽固醇含量約為200毫克，多吃容易超標，造成身體不必要的負擔。長期膽固醇過高易造成動脈粥狀硬化，血壓升高，增加動脈阻塞的風險，其嚴重性不可忽視！

專業藥師特別分享中秋團聚期間，膽固醇過高者在享受烤肉大餐的同時也能為身體減少負擔的3招秘技：

▍1.餐前檸檬醃肉、健康清爽

研究指出，烤肉前先將肉使用檸檬汁醃漬過，能大幅減少油膩感。檸檬汁裡的果酸能軟化肉質，使烤肉更加滑嫩且帶有天然檸檬香氣，也不會顯得太過乾柴。而使用檸檬汁醃製過後的清爽口感，也能去油解膩，吃得更健康！

▍2.餐時自製沾醬、美味安心

世界衞生組織（WHO）建議，健康成年人正常每日的鈉攝取量，不應多於2000毫克。而市售常見的烤肉醬每一百公克中含有1,500～2,700毫克不等的鈉含量，一不小心鈉攝取就容易超標。屈臣氏專業藥師建議，應減少烤肉醬的使用或是以1:1的水稀釋烤肉醬，而最健康的作法就是自製烤肉醬，材料透明、食用安心無疑！

▍3.平日補充保健品、降低負擔

目前市面上保健品琳琅滿目，可選擇具國家健康食品認證、能幫助清除體內負擔、調節生理機能、促進新陳代謝的保健品來調理身體。專業藥師提醒，不是在大吃大喝後才吃保健品，應從日常做好身體保健，才不會在健檢單看到滿江紅！