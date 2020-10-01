提提研秉持歐盟PIF最高標準製程，總是不斷超越自我，開發出多款頂規產品。今年四月推出的「黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜」更是被網友喻為「史上最滿意的面膜」，並已囊括多項國內外指標性美妝大賞！

今年10月，提提研再度突破自我提出「面膜保養新革命」，獨創以面膜為核心的「重啟、賦活、封存」三步驟完整儀式，能使面膜功效極大化，打造頂級面膜保養體驗；同時推出「永衡新肌活顏組」，從面膜前導噴霧幫助凌亂角質排序與補水的「重啟」，到頂級有效的黑蜂蜜、永生苔面膜精華導入的「賦活」，最後以豐盈滋潤的黑蜂蜜活源新肌乳霜完美「封存」，三步驟的全方位保養儀式，就能改善膚況，成就完美奇肌！

提提研推出搭配面膜使用的兩樣新品：面膜舒醒前導噴霧、黑蜂蜜活源新肌乳霜。（圖／邱映慈攝影）

片狀面膜獨具的封閉環境導入特性，是所有保養品中最高效的品項，也是保養中最重要的主角。而要讓珍貴精華被極大化吸收之前，肌膚角質需要排列整齊。提提研開發了首款專為面膜而生的「面膜舒醒前導噴霧」，相較市售化妝水及噴霧僅著重於保濕且分子較大難以滲入肌膚底層，「面膜舒醒前導噴霧」採用獨家專利微脂囊包覆技術，將瑞士高山礦泉中的礦物質及微量元素帶到肌底，迅速補水、重新排序角質，為後續保養開啟快速通關，加速後續敷上面膜的精華液滲透效率。

敷臉前先使用「面膜舒醒前導噴霧」，可加速後續敷上面膜的精華液滲透效率。（圖／邱映慈攝影）

而有效精華的封存，就交給「黑蜂蜜活源新肌乳霜」，萃取珍貴瑞士黑蜂蜜活酵因子，持續補充微生態所需營養，強化肌膚屏障，更添加植物性角鯊烷、Q10，減少水分散失，撫平細紋，增加肌膚彈力，豐盈滋潤又不黏膩的乳霜質地，在保養的最後一道步驟使用，為肌膚加上一層保護層，穩定維持細緻澎潤肌，青春肌原力一次封存。就連皮膚專科－劉承翰醫師也表示認同：「這樣的面膜保養流程能極大化面膜的功效，勝過單敷面膜或單純塗抹保養品，達到事半功倍的保養效益！」