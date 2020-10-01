復古與懷舊一直都是流行不可或缺的元素，而底片相機所呈現的色調也總是令人著迷。今年innisfree以「復古摩登」作為產品發想概念，推出全新彩妝「摩登復古限量彩妝系列」，打造仿底片濾鏡感的精緻唯美妝容，散發出沉靜優雅的浪漫復古氣息，全系列共有七項產品，於10/1台灣韓國同步上市開賣，美妝狂熱者絕對不能錯過！

摩登復古限量眼彩盤完美結合霧面與鑽石光兩種質地，從打底色、漸層色，到重點色、眼線色應有盡有；摩登復古限量腮紅盤透過三種不同色調的粉嫩頰彩，呈現優美典雅的妝容；摩登復古限量蜜粉餅擁有高水分感果凍質地，吸收肌膚多餘的皮脂與汗水，創造霧面妝感；摩登復古限量霧感唇膏輕輕一抹立即呈現飽和色彩，輕鬆描繪出復古優雅的唇妝。另外還有摩登復古限量打亮組、摩登復古限量睫毛膏、摩登復古限量打亮刷共7項產品，喜愛溫柔日常妝感的女孩一定不能錯過。

摩登復古限量眼彩盤手部試色。（圖／邱映慈攝影）

左至右：摩登復古限量腮紅盤、摩登復古限量打亮組、摩登復古限量霧感唇膏手部試色。（圖／邱映慈攝影）

摩登復古限量霧感唇膏唇部試色。（圖／邱映慈攝影）

innisfree即將邁入品牌創立20周年，周年慶檔期也準備相當豐富的優惠內容與產品組合，希望能回饋給一直喜愛著innisfree的消費者們。innisfree廣為人知的明星保養系列，除了綠茶與火山泥，還有每當進入秋冬，銷量就會自動直線上升的「濟州寒蘭系列」，今年周年慶特別推出了「濟州寒蘭日夜修護組」，10/1~10/31於全台門市及線上電商平台開賣，讓消費者能用更優惠的價格來體驗濟州寒蘭系列。

濟州寒蘭日夜修護組。（圖／邱映慈攝影）

另外人氣商品「無油無慮礦物控油蜜粉」，除了定妝及有效控油之外，更多女孩們則是當作乾洗髮使用，吸附多餘油脂，打造乾爽蓬鬆的瀏海，所以這次innisfree特地做了瀏海專用的雪人粉撲，只要10/1~10/15購買無油無慮礦物控油蜜粉2個，即可獲得微笑雪人兩用粉撲及蘋果籽眼唇卸妝液15ml。除了上述產品組合之外，十月的每個周末都還有明星商品正貨8折的優惠，包含綠茶籽保濕精華、超級火山泥面膜、濟州櫻花亮顏霜、漢拏山柑橘C亮白精華、香榧積雪草修護霜都可以用超優惠價入手。

無油無慮礦物控油蜜粉和雪人粉撲。（圖／邱映慈攝影）

「無油無慮礦物控油蜜粉」搭配只送不賣的「微笑雪人兩用粉撲」，更方便使用於瀏海。（圖／邱映慈攝影）

更棒的是，10月不限商品消費滿2000元就送200元，而當月滿額贈品更是大有來頭，這次innisfree與韓國知名設計品牌「黏黏怪物研究所」攜手聯名推出一系列贈品，只有韓國與台灣才有，全台限量，送完為止！