南韓人氣女星韓志旼(한지민)，雖已37歲但身材及臉蛋保養得宜，是不少人心目中的「不老女神」。近日她所代言的珠寶品牌在網路上釋出一系列全新形象照，小露性感的她露出燦爛笑容，逆齡的美貌再次電暈一票網友。

韓志旼擁有甜美臉蛋與精緻的五官，加上清新的氣質及水汪汪的大眼睛，讓她在高中時期便受到星探挖掘進入演藝圈拍攝多部廣告及MV，上了大學後正式成為演員陸續在《All In 真愛賭注》、《大長今》、《復活》、《偉大的遺產》、《李祘》、《閣樓上的王子》、《嫉妒的化身》等電視劇中，以精湛的演技受到觀眾喜愛成為一線女演員；去年再以《春夜》與知名男星丁海寅共譜浪漫愛情而人氣暴漲，成功圈入大票兩岸三地的粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 Hanjimin（@roma.emo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 4 日 下午 5:06 張貼

多年來始終是韓國珠寶品牌「Goldendew」代言人的她，近日在網路上公開多張形象美照，只見她換上多套禮服配上璀璨珠寶飾品散發致命女神魅力，其中一張深V洋裝，胸口透視的薄紗布料讓美胸若隱若現，加上她凍齡的外表都令網友相當驚艷。

在 Instagram 查看這則貼文 Hanjimin（@roma.emo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 27 日 下午 8:05 張貼

紛紛留言「這位姐姐是不是吃了防腐劑」、「怎麼都不會老啊」、「歲月都沒在她的臉上停留過」、「姐姐美得太過分」。

在 Instagram 查看這則貼文 Hanjimin（@roma.emo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 27 日 下午 8:10 張貼