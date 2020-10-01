響應國際微笑日 屈臣氏攜手李國毅做公益 16:522020/10/01 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屈臣氏寵i會員代言人李國毅在世界微笑日透過IG專屬濾鏡關懷脣顎裂兒童（翻攝自李國毅IG）。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣每300至400位新生兒則有1位小孩罹患脣顎裂，屈臣氏攜手非營利公益組織「Operation Smile微笑行動」合作，發起全球公益活動「Give a Smile公益計畫」，至今已經幫助超過1500位脣顎裂兒童進行脣顎裂的矯正手術，今年找來寵i會員代言人李國毅在世界微笑日透過IG專屬濾鏡關懷脣顎裂兒童。 #國際微笑日 #屈臣氏 #李國毅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萊豬民調 逾6成反對進口 04:102020/10/01 生活新聞 農業金庫攜清景麟助農民 送暖偏鄉學童 17:432020/09/30 生活 陸國企改革 抱團民企拚3年 04:102020/09/29 產業財經 哥哥曾發燒多日 揪出妹妹也罹患川崎氏症 15:372020/09/28 寶島 宋蕊安自學麻將不敢跟準公公徐乃麟對打「會輸很多」 20:192020/09/29 娛樂 44天無本土病例 陸嚴守十一長假 04:102020/10/01 話題觀察 逾6成民眾反對美豬進口 台灣基進、綠營支持者逾3成贊成 11:342020/09/30 政治 宋蕊安怕慘輸不敢跟乃哥賭錢 04:102020/09/30 娛樂新聞 2021渣打臺北公益馬拉松 Never Give Up勇不放棄、也要時尚 21:232020/09/29 財經 福特六和攜手在地非營利組織送暖 響應「Ford全球關懷月」 10:002020/10/01 汽車情報-汽車新聞 時尚熱門新聞 「大馬娜美」周甄娜翹臀險撐爆真理褲 不科學美尻辣翻 - 星光 - 時尚 辣模單肩比基尼托胸現身牛奶海 洩「邪惡南半球 大長腿」 - 星光 - 時尚 佘詩曼居家辣穿黑色吊帶裙 項鍊卡胸V字辣翻 - 星光 - 時尚 宋慧喬「深V下半身沒穿」性感抬腳秀發光長腿屁股蛋 - 星光 - 時尚 《花木蘭》最美替身野生外出秀纖腰 真理褲洩長腿辣翻 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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