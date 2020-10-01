台灣每300至400位新生兒則有1位小孩罹患脣顎裂，屈臣氏攜手非營利公益組織「Operation Smile微笑行動」合作，發起全球公益活動「Give a Smile公益計畫」，至今已經幫助超過1500位脣顎裂兒童進行脣顎裂的矯正手術，今年找來寵i會員代言人李國毅在世界微笑日透過IG專屬濾鏡關懷脣顎裂兒童。