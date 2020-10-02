大陸女星張靚穎(Jane Zhang)以特殊的高昂嗓音走紅，靠著強大唱功受封「海豚音女王」，先前她火熱回歸饒舌選秀節目《中國新說唱2020》當導師，人氣再度飆漲。近日，她的工作室發出一系列她穿上「透視魚尾裙」的寫真，好身材全被看光瞬間引發討論。

張靚穎擁凍齡臉孔與姣好身材，出道15年的她不僅外貌維持得宜，更靠著了得的歌唱實力成為粉絲們公認的實力派女歌手，近日她登上浙江衛視919晚會，並演唱新歌《千百度》、《畫心》。

張靚穎「肉色魚尾裙」像沒穿 透視曝0死角神腿（圖／摘自微博@张靓颖工作室）

照片中，只見張靚穎身著透視魚尾裙，肉色布料十分考驗身材，乍看就像沒穿，透視的視覺效果讓0死角的大長腿一覽無遺，勾勒出她纖瘦的曲線，模樣相當惹火，搭配上頭戴浮誇的荊棘頭飾，將羽翼化作線條，頗有朦朧美的氣息。

張靚穎「肉色魚尾裙」像沒穿 透視曝0死角神腿（圖／摘自微博@牛鲜花啊-）

張靚穎典雅的倩影散發濃濃東方美，超強氣場絲毫看不出她現年35歲，零贅肉好身材令粉絲們看了紛紛大讚：「美到無法言喻」、「張靚穎絕美」、 「我宣布這是年度最佳造型」、「 是仙女下凡嗎」、「 戴上王冠姐就是女王」等。