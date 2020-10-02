28歲台灣時尚潮模李函（Kiwi Lee）以台韓混血五官、171cm姣好身材走紅，從16歲開始進入網拍界發展，從甜美派的少女雜誌一路進攻到高冷時尚圈，個人風格強烈的她在2017年成功被知名品牌相中，受邀參加 Burberry 在倫敦時裝周的活動，出道過程相當勵志。

近日，李函在個人IG上公開一系列高級穿搭寫真，照片中，她身穿來自 Dior 2020秋冬時裝，是一套透膚黑薄紗洋裝，若隱若現透出內搭的黑內衣，運用兩片三角型襯托美胸，下半身更透出激長美腿成亮點，讓網友們看了不禁大讚：「是要多美啦！」

在 Instagram 查看這則貼文 Kiwi Lee 李函（@kiwileehan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 21 日 上午 5:51 張貼

高角度的個性挑眉、極短眉上瀏海是李函的正字標記，風格偏歐美的她是眾多少女喜愛的時尚KOL，高挑身材讓她堪稱天生衣架子，幾乎沒有她駕馭不了的衣服，尤其不科學的長腿比例令人羨慕不已。

在 Instagram 查看這則貼文 Kiwi Lee 李函（@kiwileehan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 23 日 上午 12:43 張貼

建議不敢穿太露，又想趁著出秋耍辣的女性朋友們，可以學學李函選擇短版上衣，下半身搭配高腰褲，只露出腰部纖瘦的部分，不會太害羞，一樣可以穿出中性帥氣的性感效果，還可以讓身材在視覺上有抽高效果。